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Rio de Janeiro

Vereador e filho são mortos a tiros dentro de casa no Rio

As vítimas foram atingidas dentro de casa, no bairro Zacarias, em Maricá. A Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 07:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 07:27
O vereador Ismael Breve (DEM) estava em seu primeiro mandato Crédito: Divulgação/Site Câmara Municipal de Maricá
O vereador Ismael Breve (DEM), de 59 anos, e um de seus filhos, Thiago Marins, foram assassinados no fim da madrugada desta quinta-feira, 22, em Maricá, na região metropolitana do Rio. O crime ocorreu dentro da casa do político, no bairro Zacarias.
Segundo informações da Polícia Militar, policiais do 12º BPM em Niterói foram acionados no início da manhã. Eles encontraram o vereador e o filho já sem vida, atingidos por disparos de arma de fogo.
Em nota, a Câmara Municipal de Maricá lamentou o crime. "A Câmara decreta luto oficial de três dias e por isso a Casa de Leis permanecerá fechada neste período. A Câmara pede a apuração dos fatos", diz trecho.
Assassinatos
Há pouco mais de dois meses, dois jornalistas de Maricá especializados na cobertura política da cidade também foram mortos. Romário Barros foi assassinado a tiros quando entrava em seu carro. Robson Giorno, por sua vez, foi executado perto de casa.

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