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Eleições no Sul do ES

Vereador é detido por fazer boca de urna em Guaçuí

Zé Ruim (SD) foi levado para a delegacia do município e liberado em seguida. Outros casos aconteceram em Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 20:38

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 20:38

O vereador JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL (SD), mais conhecido como Zé Ruim Crédito: Divulgação/Câmara de Guaçuí
O vereador de Guaçuí José Carlos Pereira Leal, o Zé Ruim (SD), foi detido na tarde deste domingo (7), no município. Ele realizava boca de urna próximo à escola Elvira Bruzzi, no distrito de São Pedro de Rates. Segundo a Polícia Civil, Zé Ruim foi ouvido, assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida.
Um outro eleitor também foi detido pelo mesmo motivo do vereador, mas em outro ponto do município. Ele fazia boca de urna na EMEF Isaura Marques da Silva  CAIC. Assim como Zé Ruim, o eleitor foi detido, ouvido e liberado após assinar o TC.
CACHOEIRO
Em Cachoeiro de Itapemirim,  três pessoas foram detidas. De acordo com a Polícia Militar, dois eleitores foram presos no distrito de Conduru após brigarem. Um falou que o outro estava fazendo boca de urna.
Já na escola Liceu Muniz Freire, no bairro Independência, um homem embriagado também foi conduzido por estar tumultuando a votação.
* Com informações de Beatriz Caliman

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