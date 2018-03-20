Verba de R$ 3 bilhões do Fundo Penitenciário está parada

De acordo com o ministro Raul Jungmann, foram R$ 1,7 bilhão em 2016 e R$ 1,2 bilhão em 2017 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os cerca de R$ 3 bilhões que o Ministério da Segurança Pública deverá receber para investimentos em segurança pública equivalem a praticamente o mesmo que o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) recebeu e repassou aos estados, nos últimos dois anos, para construção e reforma de presídios. De acordo com o ministro Raul Jungmann, foram R$ 1,7 bilhão em 2016 e R$ 1,2 bilhão em 2017. No fim do ano passado, os estados só tinham usado 1,1% da verba que receberam no ano anterior. Os presídios de quase todos os estados estão em petição de miséria, as rebeliões se sucedem, e pouquíssimas vagas foram abertas.

Da mesma forma, o Fundo Nacional de Segurança Pública também recebeu mais de R$ 1 bilhão para investimentos em 2017, e a execução até o fim do ano estava muito baixa: apenas cerca de 17%, ou R$ 185 milhões, haviam sido gastos. Irritado com a demora na abertura de novas vagas no sistema penitenciário, o ministro Raul Jungmann pediu explicações ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen), ouviu queixas sobre problemas burocráticos e legais, e já pediu à OAB e ao Supremo ajuda para eliminar os entraves que atrasam as obras.

Mas o próprio Ministério da Segurança admite que só ter orçamento não basta: será preciso melhorar a gestão dos recursos. O secretário executivo adjunto, Flávio Basílio, encarregado de descobrir o buraco negro das verbas da segurança no país, diz que a execução orçamentária é péssima e que não adianta ter recursos novos se não se melhorar a qualidade do gasto. Os estados alegam que os projetos das obras foram engavetados pelo Depen.

Enquanto as verbas dos fundos atuais estão paradas, sem uso, o Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública já está defendendo a criação de mais um fundo, desta vez o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, com verbas carimbadas e imunes ao contingenciamento federal, nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb).

Os secretários também querem aumentar de 2% para 10% o dinheiro da loterias destinado à segurança pública, e que este dinheiro seja destinado exclusivamente aos investimentos no setor, para impedir que estados e municípios gastem o dinheiro pagando salários de municípios.