Vento em SP derruba árvores e deixa feridos; teto de estrutura cai sobre avião em Congonhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos duas pessoas ficaram feridas com quedas de árvores na tarde desta quarta-feira (10) na cidade de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros, em um dia marcado por fortes ventos. A estrutura de um estande voou e caiu sobre um avião no aeroporto de Congonhas , na zona sul de São Paulo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, às 14h foi registrado vento de 72,6 km/h em Congonhas, mas o órgão alertou que a ventania pode ultrapassar os 80 km/h.

Segundo apurou a reportagem, pessoas que participavam de uma feira aviação em Congonhas, a Labace, foram surpreendidas pelo barulho, por volta das 16h30. A princípio, pensaram que era uma demonstração de algum avião na pista, mas logo viram a estrutura do estande voando.

Ao menos um jato executivo foi atingido pelo teto. Questionada, a Infraero confirmou que o acidente foi no estande da feira e não disse se houve feridos. Segundo a Labace, o espaço precisou ser evacuado e o evento voltará a seu horário normal nesta quinta-feira (11) qualquer alteração será informada nas redes sociais da feira. ​

Por volta de 14h30, uma árvore caiu sobre uma motocicleta na rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi, na zona sul paulistana. Um homem, de 23 anos, precisou ser socorrido para a Santa Casa, no centro, em estado estável.

Perto dali, um galho caiu em cima de uma mulher de 48 anos na avenida Brigadeiro Luiz Antonio. Ela também foi socorrida em estado estável e levada para o hospital Beneficência Portuguesa.

O estado de saúde das duas vítimas não foi informado pelos hospitais até a publicação desta reportagem.

Por causa de "risco de queda iminente", os bombeiros afirmaram em suas redes sociais que tiveram de cortar a árvore na altura do número 917 de avenida Brigadeiro Luiz Antonio.

Até às 15h30 desta quarta-feira, os bombeiros receberam 70 solicitações para quedas de árvores na cidade.

"Essa condição meteorológica aumenta o risco de queda de árvores e intensifica o frio, pois a sensação térmica está diretamente proporcional à magnitude dos ventos", afirma o CGE, em nota.

Na terça (9), a Defesa Civil de São Paulo divulgou boletim de alerta para baixas temperaturas e ventos fortes no estado de São Paulo. De acordo com a previsão, a capital poderia ter ventania de até 90 km/h.

Esse sistema instável é provocado por um ciclone extratropical, que veio do sul e vai se instalar no litoral paulista nesta quarta. No litoral catarinense, os ventos chegaram a 100 km km/h.

E é preciso continuar em alerta. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura paulistana, nesta quinta-feira (11) a cidade de São Paulo deve ter muitas nuvens e chuviscos ocasionais. "Os ventos ainda terão moderada intensidade, mas com tendência a diminuição", afirma.

A temperatura deverá oscilar entre 11°C e 15°C, segundo o Inmet (Instituto Material de Meteorologia). A umidade do ar segue elevada com percentuais entre 65% e 95%.