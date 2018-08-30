Venezuelanos recém-chegados ao Brasil não podem tirar título de eleitor

É falso o boato de que os venezuelanos que cruzam a fronteira estão recebendo ou tirando título de eleitor para votar nas eleições brasileiras em outubro deste ano. Publicações com essa informação falsa se espalharam nas redes. Os venezuelanos recém-chegados a Roraima não podem tirar título e votar na eleição de outubro. Também não conseguem, em tempo hábil, obter a nacionalidade brasileira antes do pleito.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, uma coalizão com 24 veículos de imprensa formada para combater a desinformação no período eleitoral. Trabalharam na verificação profissionais do Gazeta Online, Gazeta do Povo, SBT, Nexo e Jornal do Commercio. Em seguida, Folha de S. Paulo, O Povo, Correio do Povo, revista piauí, GaúchaZH e Poder 360 concordaram com o processo.

Venezuelanos recém-chegados ao Brasil não podem tirar título eleitoral, muito menos votar Crédito: Reprodução

As regras e prazos eleitorais não permitem que algo do tipo aconteça. Em ano eleitoral, só são emitidos os títulos solicitados até 151 dias antes da eleição . Em 2018, segundo a Justiça Eleitoral, o último dia para solicitação e regularização do título de eleitor e poder votar neste ano foi 9 de maio . A partir dessa data, quem não possui título ou está irregular só vai poder atualizar sua situação depois de 5 de novembro  após o segundo turno das eleições.

Além disso, de modo geral, estrangeiros não podem participar das eleições  a menos que sejam naturalizados brasileiros, um processo que é longo e burocrático. O artigo 14 da Constituição estabelece que os estrangeiros não podem se alistar como eleitores. Para um estrangeiro sem laços familiares ou conjugais com brasileiros, a naturalização só é possível depois de morar no Brasil por um período de pelo menos quatro anos

Até existe uma Proposta de Emenda Constitucional , de 2012, que poderia alterar os artigos da Constituição para estender aos estrangeiros com residência permanente no Brasil capacidade eleitoral nas eleições municipais. O projeto, entretanto, aguarda leitura de requerimento na Secretaria Legislativa do Senado Federal desde 24 de julho deste ano.

Uma postagem no Twitter sobre um suposto "número gigantesco de venezuelanos chegando ao Brasil, com documentação pronta", inclusive título de eleitor, contava no dia 29 de agosto com mais de 270 retuítes e 416 curtidas. Embora com alcance menor, outras postagens com sugestões semelhantes podem ser encontradas tanto no próprio Twitter quanto no Facebook. O WhatsApp do Comprova também recebeu prints de posts desta natureza.

IMIGRANTES

Dados do governo federal, apresentados em reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial , mostram que de 2017 e até julho deste ano, 127,7 mil imigrantes venezuelanos entraram no Brasil pela cidade de Pacaraima, em Roraima. Mais da metade já deixou o país: foram registradas 68,9 mil saídas  47,8 mil o fizeram pela fronteira terrestre e 21,1 mil pegaram voos internacionais. De 2015 a junho de 2017, a Polícia Federal recebeu 56,7 mil pedidos de refúgio ou residência no Brasil.