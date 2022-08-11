Vendedores ambulantes ignoram Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os vendedores ambulantes aproveitaram a manhã desta quinta-feira (11) para vender camisas, chaveiros e broches na frente da Faculdade de Direito da USP, onde ocorria a leitura da carta pró-democracia.

Todos eles com estampas que remetem a Luiz Inácio Lula da Silva, MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) e ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Também foi oferecido peças com menção a Fernando Haddad. Um broche custa R$ 4, e a camisa a partir de R$ 35.

Entre as estampas de camisas, havia letras de músicas e inscrições como 1964, ano do golpe de estado no país.

O comerciante Davidson de Jesus Santos Silva disse que, por ideologia, jamais venderá item em alusão a Jair Bolsonaro.