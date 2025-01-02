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Mistério

Vencedor da Mega da Virada gera especulações em cidade de 64 mil habitantes em SP

A sortuda ou sortudo de Tupã vai embolsar a bolada de R$ 79.435.770,67 de um total de R$ 635.486.165,38 que serão divididos entre as oito apostas vencedoras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2025 às 07:12

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 07:12

Tupã, cidade de aproximadamente 64 mil habitantes no noroeste paulista e a cerca de 515 km da capital paulista, tem um novo milionário. É do município da região de Marília uma das oito apostas ganhadoras da Mega da Virada, sorteada na noite de terça-feira (31), último dia de 2024.
A sortuda ou sortudo de Tupã vai embolsar a bolada de R$ 79.435.770,67 de um total de R$ 635.486.165,38 que serão divididos entre as oito apostas vencedoras.
Mega-Sena
Os números da Mega da Virada sorteados nesta terça foram: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57 Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Os números da Mega da Virada sorteados nesta terça foram: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.
Os vencedores são de três estados e do Distrito Federal: dois de Brasília, um de Nova Lima (MG), dois de Curitiba (PR), um de Pinhais (PR), um de Osasco (SP), além do de Tupã.
Ter um novo milionário tem gerado comentários dos tupãenses nas redes sociais.
Uma moradora da cidade do interior paulista escreveu que "alguém de Tupã foi abençoado", outros dizem que é uma influenciadora digital da cidade ou ainda cravam que é uma mulher.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na casa lotérica Nova Lotérica Tupã, que fica na Vila Santa Inez.
O jogo da cidade do interior paulista é um dos três individuais entre os oito premiados. Os outros cinco são de bolões oficiais um deles, de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, teve 56 cotas e cada uma pagará 1.418.495,90.
De acordo com a Caixa, o jogo teve dez números preenchidos e custou R$ 1.050. Por isso, em grupos de WhatsApp da cidade o comentário é que seria um bolão informal, com 25 pessoas.
Na rede X, antigo Twitter, um homem aconselha a pessoa a retirar o prêmio em outra cidade por causa dos riscos de ser logo conhecido e ser alvo de violência.
Independente de onde irá colocar a mão na bolada, o apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não faça isso, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
Foi o que aconteceu com uma aposta de São Paulo na Mega da Virada de 2020. O ganhador ou ganhadora não apareceu para retirar R$ 162,6 milhões (em valores da época, sem correção), e o prêmio, que prescreveu, se tornou o maior valor esquecido por um apostador em loterias no Brasil.
O ganhador de prêmio bruto até R$ 2.259,20 pode sacar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A partir desse valor, o saque ocorre apenas em uma agência da Caixa.
Se você não foi um dos sortudos, sua próxima chance será no sábado (4), quando será sorteado o concurso 2811 da Mega-Sena tradicional, com premiação principal estimada em R$ 3,5 milhões.

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