Velório de Marielle mobiliza milhares de pessoas na Cinelândia, no RJ

O corpo da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes deixa Câmara do Rio sob aplausos e pedidos por justiça Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil

Milhares de pessoas acompanham o velório de Marielle Franco (PSOL), assassinada na noite da quarta-feira (14), no Centro do Rio. O corpo da vereadora chegou à Câmara Municipal de Vereadores, na Cinelândia, sob fortes aplausos. Ela era aguardada ao som de "Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor, companheira me ajuda, que eu não posso andar só", cantado pela multidão presente, além de gritos de "quem mexeu com a Marielle atiçou o formigueiro" e "Marielle, presente!". O nome do motorista Anderson Pedro Gomes também foi entoado.

O cortejo da parlamentar assassinada passou por um cordão de isolamento, na escadaria da Câmara, formado por mulheres negras à frente e outras milhares de pessoas atrás Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil

O cortejo da parlamentar assassinada passou por um cordão de isolamento, na escadaria da Câmara, formado por mulheres negras à frente e outras milhares de pessoas atrás. Uma das mulheres que formavam o cordão de isolamento, a vereadora Cris Gêmeas, do PCdoB de Mesquita, disse que a corrente humana que recebeu o corpo de Marielle simboliza o respeito à negritude.

"Isso representa uma verdadeira força de todas nós mulheres negras, mostrando o valor de uma mulher que teve sua vida ceifada. Nós que ficamos vamos continuar fazendo o trabalho a que a vereadora Marielle não pôde dar continuidade. Mas a voz dela não será calada", disse.

O corpo da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes chegam à Câmara Municipal, no centro do Rio, onde ocorre o velório Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil

A Câmara está repleta de flores. No interior da Casa estão os vereadores César Maia (DEM) e Talíria Petrone (PSOL). É a vereadora que puxa a maior parte dos gritos de ordem no interior do hall. Talíria é a única vereadora mulher da Câmara de Niterói e assim como Marielle, também é negra.

Além disso, outros políticos discursaram em frente à Câmara. É o caso dos deputados federais Chico Alencar (PSOL) e Alessandro Molon (PSB), que declarou que "aqueles que pensaram que calariam a voz de Marielle se enganaram, a voz dela vai se multiplicar". O deputado estadual Carlos Minc (PSB) também está no local.

Marielle voltava de um evento quando seu carro foi alvejado por volta das 21h30. Além dela, estavam no veículo o motorista Anderson Pedro Gomes, que foi morto, e uma assessora, que sobreviveu e já prestou depoimento à polícia. De acordo com a polícia, os disparos foram feitos com uma pistola 9mm.