  • Início
  • Brasil
Disputa aguardada

Vélez elimina Talleres e encara Flamengo na semifinal da Libertadores

Favorito, rubro-negro reencontrará Lucas Pratto, Diego Godín e Cacique Medina. No papel, é amplamente superior e deve ter vida mais tranquila do que diante do Corinthians
Agência Estado

11 ago 2022 às 08:09

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:09

O Vélez Sarsfield será o adversário do Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores. A classificação veio com nova vitória sobre o Talleres, nesta quarta-feira, desta vez fora de casa, com 1 a 0 em Córdoba - na ida havia feito 3 a 2 com gol do triunfo no minuto final.
Depois de dificultar bastante as ações no jogo de ida, o Talleres apostava muito no fator casa para reverter a desvantagem do confronto, mas pouco produziu e não conseguiu superar o defensivo Vélez.
Vélez diante do Talleres Crédito: Divulgação/Conmebol
Comandado por Cacique Medina, demitido do Internacional não faz muito tempo, o Vélez Sarsfield volta às semifinais da Libertadores após 11 anos. Faz o jogo de ida em casa e define no Maracanã contra o Flamengo, que teve melhor campanha.
O herói do equilibrado confronto no Estádio Mário Kempes foi Julian Fernandez, que foi às redes no fim da partida e fechou a vaga com 4 a 2 no agregado. A classificação do Vélez poderia ser mais tranquila, já que Lucas Pratto marcou logo com três minutos. Mas o VAR anulou o gol por mão de Janson no início do lance.

Veja Também

Palmeiras elimina Atlético-MG nos pênaltis e vai à semifinal da Libertadores

Com Girotti isolado, o Talleres praticamente não criou até o intervalo. Voltou levando um susto com finalização de Bou. O jogo esquentou com entradas mais bruscas de ambos os lados e o Talleres acabou perdendo Girotti, sua esperança de gols, machucado. O visitante apenas fazia o tempo passar.
Em uma recuperação de bola aos 34 minutos, veio o golpe decisivo. Perrone roubou e achou Janson, que serviu Fernández. O atacante não desperdiçou a oportunidade de ouro. O Talleres sentiu o golpe e, mesmo tentando reagir nos minutos finais, não encontrou mais forças e a festa acabou dos visitantes

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo
Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados