Veja todos os governadores eleitos no segundo turno

Os brasileiros escolheram neste domingo, 28, governadores de 14 unidades da Federação. As eleições 2018 foram para o segundo turno em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, Rondônia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Roraima e também no Distrito Federal.

São Paulo

João Doria Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil

João Doria, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), foi eleito governador do Estado de São Paulo neste domingo, 28. Com a totalidade das urnas apuradas, Doria obteve 10.990.160 (51,75%) dos votos. Seu concorrente, Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), conquistou 10.248.653 (48,25%) dos votos.

Minas Gerais

Romeu Zema (Novo), governador eleito de Minas Gerais Crédito: Reprodução/Facebook

O candidato do partido Novo, Romeu Zema, foi eleito neste domingo, 28, o novo governador de Minas Gerais. Com 99,96% das urnas apuradas, Zema tem 71,80% dos votos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado. O segundo colocado, Antônio Anastasia, do PSDB, tem 28,20% dos votos e não pode mais superar o rival.

Rio de Janeiro

Wilson Witzel Crédito: JORGE HELY

O candidato Wilson Witzel, do Partido Social Cristão (PSC) é o novo governador do Estado do Rio de Janeiro. Com 100% das urnas apuradas, Witzel obteve 59,87% dos votos válidos. O segundo colocado, o candidato do Democratas (DEM), Eduardo Paes, recebeu 40,13% do total.

Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra Crédito: Pedro França/Agência Senado

A candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Fátima Bezerra, venceu a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte e se tornou a única mulher eleita governadora em 2018. Com 100% das urnas apuradas, ela teve 57,60% dos votos, contra 42,40% do concorrente Carlos Eduardo (PDT).

Distrito Federal

Advogado Ibaneis Rocha (MDB) é eleito governador do Distrito Federal. Crédito: Reprodução/Facebook

O candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ibaneis Rocha, foi eleito no Distrito Federal. Com todas as urnas apuradas, Ibaneis teve 69,79% dos votos. O segundo colocado, Rodrigo Rollemberg (PSB), ficou com 30,21%.

Amazonas

Com 99,70% das urnas apuradas, o candidato do PSC, Wilson Lima está matematicamente eleito para o governo do Amazonas. Wilson Lima tem 58,54% dos votos. O segundo colocado, Amazonino Mendes, do PDT, tem 41,46% dos votos.

Amapá

O candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Waldez Góes, foi reeleito governador do Amapá no segundo turno das eleições 2018. Goéz obteve 52,35% dos votos válidos e o segundo colocado, João Alberto Capiberibe, do Partido Socialista Brasileiro (PSB-AP), teve 47,65% dos votos.

Mato Grosso do Sul

Com 100% das urnas apuradas, Reinaldo Azambuja (PSDB) foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul, com 52,35% dos votos. O tucano recebeu 677.310 votos contra 616.422 (47,65%) de seu adversário, o juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira (PDT).

Pará

O candidato Helder Barbalho (MDB) foi eleito neste domingo, 28, governador do Pará. Com 99,98% das urnas apuradas, Barbalho acumulou 55,43% dos votos válidos contra 44,57% do seu adversário, Marcio Miranda, do DEM.

Rondônia

O candidato Coronel Marcos Rocha (PSL) foi eleito neste domingo, 28, governador de Rondônia com 66,34% dos votos válidos. O segundo colocado, Expedito Júnior (PSDB), teve 33,66% dos votos.

Roraima

O candidato do PSL, Antonio Denarium, foi eleito neste domingo, 27, governador de Roraima. Com 99,91% das urnas apuradas, Denarium teve 53,36% dos votos válidos. O segundo colocado, José de Anchieta, do PSDB, teve 46,64% dos votos.

Rio Grande do Sul

Com 100% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite (PSDB) é o novo governador do Rio Grande do Sul. O tucano, com 53,62% dos votos válidos, bateu o candidato à reeleição, José Ivo Sartori (MDB), com 46,38%, nas eleições 2018.

Santa Catarina

O candidato do Partido Social Liberal (PSL), Comandante Moisés, foi eleito o governador de Santa Catarina. O comandante recebeu 71,09% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O segundo colocado, Gelson Merísio, do PDT, teve 28,91% dos votos.

Sergipe