Veja se você é um dos 48 mil que tiveram o título eleitoral cancelado no ES

Mas como saber se você é um deles? Veja abaixo. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter o cancelamento do título de eleitor daqueles que não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório, 48 mil eleitores do Espírito Santo não vão poder participar das eleições deste ano.

Título de eleitor: decisão sobre rumo do país e do ES Crédito: Divulgação/TSE

Em todo o país, foram cancelados 3,4 milhões de títulos de eleitores que não compareceram à revisão dos dados junto ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral.

No Espírito Santo, segundo levantamento da BBC, 48.807 eleitores não fizeram o cadastro e estão impedidos de votar. O número equivale a 1,7% do total de pessoas aptas a ir às urnas no Estado. Já no país inteiro, os títulos cancelados representam uma queda de 2,2% dos votos.

Como consultar se o seu título de eleitor foi cancelado?

O candidato que está em dúvida se teve ou não o título de eleitor cancelado deve acessar o site do TSE , clicar no campo "situação eleitoral", informar o nome completo ou número do título de eleitor e a data de nascimento. Se aparecer a palavra "regular", o eleitor estará apto a votar.

Urna eletrônica: decisão nas mãos do eleitor Crédito: Divulgação

O eleitor ainda pode regularizar o título de eleitor?

O prazo para regularizar a situação cadastral terminou em 9 de maio deste ano. Agora, o cadastro eleitoral está fechado e será reaberto após o fim do segundo turno, dia 5 de novembro.

O eleitor terá de pagar multa?