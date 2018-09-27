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E agora?

Veja se você é um dos 48 mil que tiveram o título eleitoral cancelado no ES

Decisão do STF manteve fora da eleição aqueles que não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 16:28

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 16:28

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter o cancelamento do título de eleitor daqueles que não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório, 48 mil eleitores do Espírito Santo não vão poder participar das eleições deste ano. Mas como saber se você é um deles? Veja abaixo.
Título de eleitor: decisão sobre rumo do país e do ES Crédito: Divulgação/TSE
Em todo o país, foram cancelados 3,4 milhões de títulos de eleitores que não compareceram à revisão dos dados junto ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral.
No Espírito Santo, segundo levantamento da BBC, 48.807 eleitores não fizeram o cadastro e estão impedidos de votar. O número equivale a 1,7% do total de pessoas aptas a ir às urnas no Estado. Já no país inteiro, os títulos cancelados representam uma queda de 2,2% dos votos.
> O que disseram os ministros do STF ao manter títulos cancelados
Como consultar se o seu título de eleitor foi cancelado?
O candidato que está em dúvida se teve ou não o título de eleitor cancelado deve acessar o site do TSE, clicar no campo "situação eleitoral", informar o nome completo ou número do título de eleitor e a data de nascimento. Se aparecer a palavra "regular", o eleitor estará apto a votar.
Urna eletrônica: decisão nas mãos do eleitor Crédito: Divulgação
O eleitor ainda pode regularizar o título de eleitor?
O prazo para regularizar a situação cadastral terminou em 9 de maio deste ano. Agora, o cadastro eleitoral está fechado e será reaberto após o fim do segundo turno, dia 5 de novembro.
> Análise de especialistas sobre impacto da decisão do STF
O eleitor terá de pagar multa?
Sim, segundo o TSE, a multa eleitoral decorrente do não comparecimento injustificado no dia da votação varia de R$ 3,51 a R$ 35,10, dependendo da análise do juiz eleitoral da região.

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