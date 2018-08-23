Veja se os candidatos ao governo usaram informações fake no 1º debate

O Gazeta Online dá início nesta quinta-feira (23) ao trabalho de checagem do discurso dos candidatos ao governo do Estado. Afirmações públicas feitas por André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos) serão verificadas por nossa equipe.

A primeira análise foi a partir das declarações feitas pelos concorrentes ao Palácio Anchieta no debate promovido pelo Observatório Negro - Eleições 2018 na segunda-feira (20). Os assuntos ficaram restritos a políticas públicas para negros e mulheres. Somente Manato não participou evento porque estava em outro compromisso.

Para cada declaração checada sempre será atribuído algum dos sete "selos" a seguir:

- verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponder aos fatos e aos dados;

- verdadeiro, mas: quando a informação for verdadeira, mas um complemento for fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;

- não se sustenta: quando não houver dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;

- contraditório: quando a informação ou declaração confrontar outra da mesma fonte;

- discutível: quando a veracidade depender da metodologia utilizada;

- exagerado: quando a informação seguir uma linha coerente, mas for exagerada;

- falso: quando a informação ou declaração não corresponder aos fatos ou aos dados públicos.

AS FALAS CHECADAS

O número de homicídios de negros no primeiro ano (2003) do governo Paulo Hartung é de 37,2. O número de brancos era 15,3. Em 2014, que foi o último ano de governo de Renato Casagrande, a morte de brancos caiu para 10,9, mas a de negros subiu para 46,4 André Moreira (PSOL)

verdadeira, quando ele aponta crescimento de homicídios entre negros e queda entre brancos, num comparativo de 2003 e 2014, mas os dados de 2014 ainda eram preliminares. André Moreira informou que coletou os dados do Mapa da Violência , que leva em consideração indicadores do Ministério da Saúde e do IBGE. A informação do candidato é, quando ele aponta crescimento de homicídios entre negros e queda entre brancos, num comparativo de 2003 e 2014,os dados de 2014 ainda eram preliminares.

Outro estudo, registrado no Atlas da Violência e com dados consolidados até 2016, mostra a evolução do crime ao longo do tempo, e não apenas dos dois anos citados por André Moreira. Portanto, com números diferentes do apresentado pelo candidato.

Neste levantamento, a taxa de homicídios de negros mostrou-se crescente de 2006 a 2010, quando atingiu 64,8 assassinatos por 100 mil habitantes e, a partir de então, passou a oscilar chegando a 2014 com taxa de 56,7. Entre os brancos, a taxa de homicídios flutuou ao longo de todo o período analisado (2006-2014), saindo de 17,9 para 15,5. No Atlas da Violência, os dados de 2003 não estão disponíveis.





Não se sabe por que, mas desde as capitanias o Espírito Santo esteve entre os Estados mais violentos contra a mulher. Isso vem lá de 1550, 1560. Você pega os registros... Aridelmo Teixeira (PTB)

não se sustenta. É verdade que desde que o número de mortes de mulheres passou a ser contado, o Espírito Santo aparece entre os Estados com os piores resultados. No Não há dados que calculam violência contra a mulher desde o período das capitanias hereditárias no Brasil com os quais fosse possível estabelecer uma comparação do Espírito Santo com outros Estados. Assim, entendemos que a informação do candidato. É verdade que desde que o número de mortes de mulheres passou a ser contado, o Espírito Santo aparece entre os Estados com os piores resultados. No Atlas da Violência , cuja série histórica começa em 2006, esse quadro é evidente, mas não é possível assegurar o total de vidas perdidas a partir do século XVI em território capixaba.

Abrimos espaço para que o candidato se manifestasse sobre a nossa checagem. Em nota, ele explicou que fazia referência ao fato de as mulheres serem subjugadas no período colonial, como mostram importantes obras sobre a vida social no Brasil. Uma delas é o livro "Casa-Grande & Senzala", de Gilberto Freyre.





Matam mais mulheres no Espírito Santo do que matam no Brasil Rose de Freitas (Podemos)

verdadeira. A taxa de homicídios de mulheres no país era de 4,45 por 100 mil habitantes e, no Estado, 5,22, segundo o Atlas da Violência . Os números são de 2016, levantamento mais recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Portanto, a informação da candidata é





Em 2010, a taxa de homicídio da população negra era 64,8 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2014, era 56,7 homicídios por 100 mil habitantes. (...) Em 2010, a taxa de morte de pessoas não negras era 17,5 homicídios. Em 2014, era 15,5 homicídios por 100 mil Renato Casagrande (PSB)

verdadeira. Casagrande utilizou como referência o Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que relacionou a taxa de homicídios no Espírito Santo de negros e não negros. Os indicadores foram checados e a informação do candidato é. Casagrande utilizou como referência o, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que relacionou a taxa de homicídios no Espírito Santo de negros e não negros.





É destinado 6% do Orçamento (ao Judiciário) Jackeline Rocha (PT)

verdadeiro. O Orçamento total do Espírito Santo para 2018 é R$ 16.870.875.451. Desse montante, R$ 1.155.357.494 é do Poder Judiciário do Estado. A cifra corresponde a 6,85% do Orçamento total. Os dados estão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 . Apesar da diferença, consideramos que o dado usado pela candidata é





E a (...) Defensoria Pública, que está lá no dia a dia (...) reivindicando o direito dos trabalhadores, ter só 0,2% do Orçamento do Estado (...) Jackeline Rocha (PT)

Também de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018, o Orçamento da Defensoria Pública do Estado (DPES) para este ano é de R$ 64.013.055. O valor corresponde a 0,37% do Orçamento total do Estado para 2018. No entanto, assim como ocorre com o Judiciário, com o Ministério Público e com algumas secretarias, nem todo o Orçamento da Defensoria é composto por recursos do Tesouro estadual. Uma parte vem das "outras fontes".

Dos R$ 64 milhões da DPES, R$ 14.352.061 são de "outras fontes". Essas outras fontes da Defensoria são o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Fadepes). Ele é abastecido principalmente por verbas provenientes de cartórios extrajudiciais e dos honorários de sucumbência, que são as custas processuais pagas pelas partes que perderam em um processo. No caso da Defensoria, não são pagas diretamente ao defensor público. São depositados no Fadepes.

Mesmo sem considerar os recursos do Fundo, o orçamento da DPES corresponde a 0,29% do Orçamento total do Estado. Portanto, consideramos exagerada a declaração da candidata do PT.

Esse país já foi dono de aviação e até mesmo de hotel, aqui em Guarapari Rose de Freitas (Podemos)

Ao falar que o país foi dono de empresa de aviação civil e de hotel, a candidata Rose de Freitas se referiu à antiga Vasp e ao Radium Hotel, de Guarapari. Mas o governo federal não explorou economicamente essas duas empresas. O hotel lembrado por ela pertenceu ao governo do Espírito Santo e a empresa aérea tinha como acionista o Estado de São Paulo. Portanto, consideramos a informação exagerada. O prédio do Radium começou a ser construído pelo governo federal para ser uma escola naval. No entanto, segundo a pesquisadora Beatriz Bueno, autora do livro "Guarapari, muito mais que um sonho lindo (2011)", quando ainda estava no esqueleto, ele foi arrendado pela empresa Bianchi, do setor de turismo. O local se transformou, mesmo com a proibição dos jogos de azar no país, num hotel cassino que recebia autoridades e famosos.

O contrato durou 15 anos. A partir daí, a União, sem interesse no edifício, repassou o local para o governo do Espírito Santo, que o explorou, por meio da Empresa Capixaba de Turismo (Emcatur), a atividade de hotelaria até a década de 1990. Após o estabelecimento ser lacrado pelo Corpo de Bombeiros, foi cedido em 1993, em forma de comodato, para a Prefeitura de Guarapari, para ser usado em atividades culturais e sociais. No local, hoje funciona a Associação de Moradores do Centro (Amocentro).

Em contato com a reportagem, a senadora explicou que, embora tenha citado "país", ela se referia ao fato de o poder público ter, muitas vezes, desvirtuado seu papel ao administrar negócios como hotel e empresas de aviação em vez de cuidar da gestão pública.

São R$ 4 bilhões (de isenção fiscal) no final de quatro anos André Moreira (PSOL)

verdadeira. Segundo a A renúncia fiscal no Estado em quatro anos é de cerca de R$ 4 bilhões. Dessa forma, a informação de André Moreira é. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 10.874/2018 , a renúncia fiscal de ICMS no Estado é de em média R$ 1,1 bilhão ao ano.





FACT-CHECKING

O objetivo do "fact-checking", a expressão em inglês para a "checagem de discurso", não é simplesmente dizer se os candidatos estão mentindo ou não. É dar oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações certas e para que os candidatos sejam precisos nas afirmações usadas para conquistar o voto do eleitorado.

A reportagem vai verificar dados estatísticos, documentos históricos e comparações. Não serão checadas as opiniões dos candidatos, conceitos abertos ou tendências para o futuro - coisas que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas.

Os conteúdos a serem checados serão todos escolhidos com base em critérios jornalísticos. Haverá um interesse em equilibrar os candidatos alvos das checagens, mas sempre serão levados em conta o alcance das afirmações, bem como a relevância de quem diz e do que é dito.

O método aplicado pelo Gazeta Online foi construído com base nos critérios amplamente utilizados e consolidados por algumas das principais agências de fact-checking do Brasil e de outros países.