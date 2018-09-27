Veja quem os prefeitos apoiam na corrida ao Palácio Anchieta

A dez dias para o primeiro turno da eleição que decide quem será o próximo governador do Espírito Santo, os prefeitos dos municípios capixabas ainda estão se posicionando sobre quem apoiam na disputa. Durante a campanha, os candidatos também têm rodado o Estado em busca desse apoio.
O Gazeta Online entrou em contato com todos os representantes dos 78 municípios capixabas para saber para qual dos seis candidatos ao pleito eles declaram apoio publicamente e o porquê.
Dos 78 prefeitos procurados, 13 declararam apoio à senadora Rose de Freitas (Podemos) até o momento. Muitos deles justificam a escolha pelo fato de a senadora ter um perfil municipalista.
Outros nove prefeitos declararam apoiar Renato Casagrande (PSB), sobretudo, segundo eles, pela forma como governou o Estado entre os anos de 2011 e 2014. Até o momento, somente o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri (SDD), declarou apoio a Carlos Manato (PSL).
Doze prefeitos ainda não definiram quem vão apoiar e estão divididos entre Casagrande e Rose. Outros 42 ainda não responderam aos questionamentos da reportagem. Aqueles que desejarem se manifestar, ainda podem fazer contato com [email protected].
André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB) e Jackeline Rocha (PT) ainda não foram mencionados pelos prefeitos.
PESQUISA
Na última pesquisa divulgada nesta segunda-feira (24), pelo Instituto Futura, Casagrande se mantém na frente, com 56,8% das intenções de voto; seguido por Rose de Freitas, com 9% e Carlos Manato, com 8,5%.
Jackeline Rocha tem 4,5% das intenções de votos; Aridelmo Teixeira tem 3% e André Moreira, 1,4%. Brancos e nulos somam 9,5% e indecisos são 7,4%.
O percentual obtido na pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é informado aos entrevistados.
VEJA O MAPA DOS APOIOS DECLARADOS PELOS PREFEITOS:
(Com colaboração de Vinícius Valfré)