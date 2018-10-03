Veja qual candidato ataca qual no debate da TV GAZETA; em tempo real

Debate com candidatos ao governo, na TV Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

debate eleitoral com os candidatos ao governo do Estado realizado pela TV Gazeta, na noite desta terça-feira (02), o penúltimo antes da votação do próximo domingo (07), o Gazeta Online contabiliza qual adversário elege qual como alvo nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Nestecom os candidatos ao governo do Estado realizado pela TV Gazeta, na noite desta terça-feira (02), o penúltimo antes da votação do próximo domingo (07), ocontabiliza qual adversário elege qual como alvo nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

Renato Casagrande (PSB) tem liderado as pesquisas de intenções de voto e é cotado para vencer ainda em primeiro turno, a tendência é que os demais candidatos direcionem a ele críticas, apontamentos e indiretas. Comotem liderado as pesquisas de intenções de voto e é cotado para vencer ainda em primeiro turno, a tendência é que os demais candidatos direcionem a ele críticas, apontamentos e indiretas.

André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB) e Carlos Manato (PSL). Foi assim em outros debates. A estratégia de desgastar Casagrande durante o confronto de propostas e realizações tem sido, principalmente, a de

Para produzir o infográfico das interações dos candidatos, contabilizamos todas as vezes que um candidato decide direcionar a pergunta para outro, mas não só. Menções diretas e indiretas também são consideradas, como "no governo dele...." e "no partido dela...".

O último debate com os candidatos ao governo do Espírito Santo antes do dia 7 será o #DebateCBNGazeta, às 10h da próxima quinta-feira (04). Será transmitido pela Rádio CBN Vitória, pelo portal Gazeta Online e pelas redes sociais dos veículos.

INFOGRÁFICO

Para entender: à esquerda, os candidatos que mencionaram alguém. À direita, os que foram mencionados. As linhas são mais largas conforme maiores são as quantidades de citações.



