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Eleições 2018

Veja qual candidato ataca qual no debate da TV GAZETA; em tempo real

Contabilizamos todas as vezes que os debatedores alfinetam, criticam ou direcionam perguntas para os demais adversários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 01:07

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 01:07

Debate com candidatos ao governo, na TV Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros
Neste debate eleitoral com os candidatos ao governo do Estado realizado pela TV Gazeta, na noite desta terça-feira (02), o penúltimo antes da votação do próximo domingo (07), o Gazeta Online contabiliza qual adversário elege qual como alvo nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.
Como Renato Casagrande (PSB) tem liderado as pesquisas de intenções de voto e é cotado para vencer ainda em primeiro turno, a tendência é que os demais candidatos direcionem a ele críticas, apontamentos e indiretas.
Foi assim em outros debates. A estratégia de desgastar Casagrande durante o confronto de propostas e realizações tem sido, principalmente, a de André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB) e Carlos Manato (PSL)
Também participam do debate as candidatas Rose de Freitas (Podemos) e Jackeline Rocha (PT).
Para produzir o infográfico das interações dos candidatos, contabilizamos todas as vezes que um candidato decide direcionar a pergunta para outro, mas não só. Menções diretas e indiretas também são consideradas, como "no governo dele...." e "no partido dela...". 
O último debate com os candidatos ao governo do Espírito Santo antes do dia 7 será o #DebateCBNGazeta, às 10h da próxima quinta-feira (04). Será transmitido pela Rádio CBN Vitória, pelo portal Gazeta Online e pelas redes sociais dos veículos.
INFOGRÁFICO
Para entender: à esquerda, os candidatos que mencionaram alguém. À direita, os que foram mencionados. As linhas são mais largas conforme maiores são as quantidades de citações.
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