Veja propostas de governo de Haddad e Bolsonaro para o Brasil

Protagonistas de uma eleição presidencial polarizada recheada de trocas de acusações,(PT) e(PSL) diferem principalmente no campo das ideias para governar o país. Enquanto o capitão reformado do Exército defende um Estado menos intervencionista, em que o cidadão tenha direito de comprar uma arma de fogo, o petista propõe revogar a reforma trabalhista e investir no desenvolvimento de um sistema de inteligência em segurança pública fundado em alta tecnologia.