Veja propostas de governo de Haddad e Bolsonaro para o Brasil

Protagonistas de uma eleição presidencial polarizada recheada de trocas de acusações, Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) diferem principalmente no campo das ideias para governar o país. Enquanto o capitão reformado do Exército defende um Estado menos intervencionista, em que o cidadão tenha direito de comprar uma arma de fogo, o petista propõe revogar a reforma trabalhista e investir no desenvolvimento de um sistema de inteligência em segurança pública fundado em alta tecnologia.
Já para a saúde, ambos propõem a criação de um prontuário unificado eletrônico para reunir informações de pacientes do Sistema Único de Saúde. Bolsonaro quer incluir profissionais da educação física no Programa Saúde da Família, enquanto Haddad propõe criar a rede de Clínicas de Especialidades Médicas.
PROPOSTAS DOS PRESIDENCIÁVEIS