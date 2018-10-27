Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Veja propostas de governo de Haddad e Bolsonaro para o Brasil
Corrida presidencial

Veja propostas de governo de Haddad e Bolsonaro para o Brasil

Prontuário eletrônico para o SUS, investimento em inteligência na segurança pública e posse de arma são alguns dos planos dos presidenciáveis para o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 20:41

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 20:41

Protagonistas de uma eleição presidencial polarizada recheada de trocas de acusações, Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) diferem principalmente no campo das ideias para governar o país. Enquanto o capitão reformado do Exército defende um Estado menos intervencionista, em que o cidadão tenha direito de comprar uma arma de fogo, o petista propõe revogar a reforma trabalhista e investir no desenvolvimento de um sistema de inteligência em segurança pública fundado em alta tecnologia.
Já para a saúde, ambos propõem a criação de um prontuário unificado eletrônico para reunir informações de pacientes do Sistema Único de Saúde. Bolsonaro quer incluir profissionais da educação física no Programa Saúde da Família, enquanto Haddad propõe criar a rede de Clínicas de Especialidades Médicas.
PROPOSTAS DOS PRESIDENCIÁVEIS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados