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Veja promessas e propostas dos deputados federais e senadores eleitos

Gazeta Online mostra levantamento com o que a nova bancada capixaba propõe. Veja também como os parlamentares se posicionam sobre temas polêmicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 00:09

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 00:09

Durante a campanha, os então candidatos a deputado federal e senador pelo Espírito Santo fizeram promessas e apresentaram propostas aos eleitores a fim de conquistar votos. Agora que estão eleitos, é a sua vez de lembrar ou conhecer o que eles prometem (que vão fazer concretamente) e o que eles propõem (luta pela criação de uma lei, por exemplo).
Para ajudar a você, eleitor, a cobrar depois, o Gazeta Online fez um levantamento com o que se comprometeram os 10 deputados federais e os dois senadores eleitos pelo Espírito Santo. São pontos que foram publicados em suas páginas nas redes sociais, em vídeos de discursos, entrevistas ou pautas enviadas por seus assessores de imprensa. Veja no infográfico abaixo.
PROPOSTAS E PROMESSAS
Saiba também como os eleitos se posicionaram em temas polêmicos que podem entrar em pauta na próxima legislatura. Eles responderam a um questionário feito pelo Gazeta Online e enviado aos então 170 candidatos a deputado federal. Confira abaixo o que pensam os eleitos.

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