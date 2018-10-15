Veja promessas e propostas dos deputados estaduais eleitos no ES

Os deputados estaduais eleitos só vão assumir suas cadeiras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em fevereiro do ano que vem, mas já é possível saber o que esperar deles. O Gazeta Online levantou o que os parlamentares prometem (que vão fazer concretamente) e o que eles propõem (luta pela criação de uma lei, por exemplo).