Veja promessas e propostas dos deputados estaduais eleitos no ES

Os deputados estaduais eleitos só vão assumir suas cadeiras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em fevereiro do ano que vem, mas já é possível saber o que esperar deles. O Gazeta Online levantou o que os parlamentares prometem (que vão fazer concretamente) e o que eles propõem (luta pela criação de uma lei, por exemplo).
Foram consideradas as publicações que eles fizeram durante a campanha em redes sociais, além de entrevistas e informações repassadas por sua assessoria de imprensa.
O que cabe exclusivamente ao deputado cumprir, como cortes em seus próprios gastos, foi considerado promessa. Já os assuntos que envolvem aprovação de leis ou cobrança do Executivo foram incluídos na coluna de propostas.
PROMESSAS E PROPOSTAS
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