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Promessômetro

Veja promessas e propostas dos deputados estaduais eleitos no ES

Gazeta Online mostra levantamento com o que propõem os parlamentares que vão atuar na Assembleia Legislativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 00:09

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 00:09

Os deputados estaduais eleitos só vão assumir suas cadeiras na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em fevereiro do ano que vem, mas já é possível saber o que esperar deles. O Gazeta Online levantou o que os parlamentares prometem (que vão fazer concretamente) e o que eles propõem (luta pela criação de uma lei, por exemplo).
Foram consideradas as publicações que eles fizeram durante a campanha em redes sociais, além de entrevistas e informações repassadas por sua assessoria de imprensa.
> Veja promessas dos deputados federais e senadores eleitos
O que cabe exclusivamente ao deputado cumprir, como cortes em seus próprios gastos, foi considerado promessa. Já os assuntos que envolvem aprovação de leis ou cobrança do Executivo foram incluídos na coluna de propostas.
PROMESSAS E PROPOSTAS
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