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Sorteio

Veja os números da Mega-Sena de R$ 94,3 milhões

Ninguém acerta as seis dezenas há dez sorteios

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 20:53
Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Divulgação
A Caixa Econômica sorteou neste sábado (5) o concurso 2.296 da Mega-Sena. O banco pagará o prêmio acumulado em R$ 94,3 milhões
Confira os números sorteados: 01 - 06 - 21 - 29 - 36 - 59
Hoje, 162 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 33.025,53 cada uma. Outras 9.693 apostas foram premiadas com R$ 788,51, valor para quem acertou a quadra.

COMO APOSTAR

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco.
A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.
Para jogar pelo site o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

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