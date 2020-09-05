Veja os números da Mega-Sena de R$ 94,3 milhões

Mega-Sena Crédito: Divulgação

A Caixa Econômica sorteou neste sábado (5) o concurso 2.296 da Mega-Sena. O banco pagará o prêmio acumulado em R$ 94,3 milhões

Confira os números sorteados: 01 - 06 - 21 - 29 - 36 - 59

Hoje, 162 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 33.025,53 cada uma. Outras 9.693 apostas foram premiadas com R$ 788,51, valor para quem acertou a quadra.

COMO APOSTAR

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco.

A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.