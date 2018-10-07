Veja os candidatos ao governo que já votaram

candidatos ao governo do Estado votaram na manhã deste domingo (7), em cidades do Espírito Santo. Cincoao governo do Estado votaram na manhã deste domingo (7), em cidades do Espírito Santo.

Renato Casagrande (PSB) votou na Escola São Domingos, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 10h15. Ele estava acompanhado da vice, da esposa e de aliados, como o candidato ao senado Marcos do Val, a candidata ao Congresso Lenise Loureiro, o ex-secretário de Vitória Thyago Hoffman, e o secretário da Fazenda de Vitória. Casagrande falou da expectativa no primeiro turno, como apontam as pesquisas. "Trabalhei e trabalhando para ver se a gente consegue ganhar no primeiro turno, mas naturalmente vamos respeitar o que a população decidir no dia de hoje". O candidatovotou na Escola São Domingos, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 10h15. Ele estava acompanhado da vice, da esposa e de aliados, como o candidato ao senado Marcos do Val, a candidata ao Congresso Lenise Loureiro, o ex-secretário de Vitória Thyago Hoffman, e o secretário da Fazenda de Vitória. Casagrande falou da expectativa no primeiro turno, como apontam as pesquisas. "Trabalhei e trabalhando para ver se a gente consegue ganhar no primeiro turno, mas naturalmente vamos respeitar o que a população decidir no dia de hoje".

Crédito: Caique Verli

A candidata Jackeline Rocha (PT) votou no Colégio Maria da Luz Gotti, no bairro São Silvano, em Colatina. A petista chegou na noite de sábado ao município e ficou na casa de familiares. Durante a tarde deste domingo (7), ela acompanha a apuração na sede do partido, no Centro da Capital. "Pra nós vai ser uma satisfação muito grande ter participado desse processo, ter representado as mulheres e a juventude, sobretudo naquilo que a gente quer para o Estado que é o desenvolvimento, a geração de emprego e renda".

Jackeline Rocha do (PT) votou no Colégio Maria da Luz Gotti, em Colatina Crédito: Caio César | Divulgação

Aridelmo Teixeira (PTB) votou na EEEM Desembargador Carlos Xavier Paes, Santa Lúcia, Vitória. votou na EEEM Desembargador Carlos Xavier Paes, Santa Lúcia, Vitória.

O candidato ao Governo Aridelmo Teixeira (PTB) votou às 9h da manhã deste domingo, na EEEM Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, na avenida Leitão da Silva, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Crédito: L4 Comunicação

André Moreira, do PSOL, compareceu ao Colégio Renovação, em Jardim Camburi, também na Capital. Já, do PSOL, compareceu ao Colégio Renovação, em, também na Capital.

André Moreira vota no Colégio Renovação em Jardim Camburi Crédito: Assessoria comunicação PSOL

O candidato Carlos Manato (PSL) votou no Colégio Darwin, no bairro Jardim da Penha, acompanhado da esposa, Soraya Manato, candidata a deputada federal pelo mesmo partido. Ambos foram às urnas às 11h40, logo após participarem da celebração de um culto Maranata. Em entrevista, Manato se mostrou confiante para um possível segundo turno contra o candidato Renato Casagrande (PSB). "Comecei com 3,4%, contra a senadora Rose de Freitas, que já tinha sete mandatos como deputada federal, então foi um grande crescimento, conseguimos ultrapassá-la nas intenções de voto. Acredito que essa onda de novos eleitores vá causar uma reviravolta, e nos surpreender hoje", ponderou.

Candidato Carlos Manato (PSL) chegando ao colégio Darwin, no bairro Jardim da Penha, com a esposa Soraya Mandato, candidata a deputada federal pelo mesmo partido. Crédito: Ludmila de Azevedo Crepe

A candidata Rose de Freitas (Podemos) votou logo após as 12h na EMEF José Áureo Monjardim, no Bairro Fradinhos, em Vitória. Rose chegou acompanhada de familiares e do candidato a vice, Thanguy Friço (Podemos), e esperou na fila para votar. Em entrevista, a senadora disse que reconhece o momento difícil que o Brasil vive e pregou o apreço pela democracia. Rose disse ainda que teme a "onda de militarismo". "Eu que sofri muito com a ditadura, temo o militarismo. Tomara que o Brasil não pense nem de longe em uma ameaça a algo que arduamente a gente conquistou", disse a candidata.