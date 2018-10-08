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Senador eleito

Veja o perfil de Fabiano Contarato, eleito senador pelo ES

Contarato defende as reformas do Código Penal e do Código de Trânsito para acabar com a impunidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 22:05

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 22:05

Delegado Fabiano Contarato (Rede), eleito senador do ES Crédito: Reprodução/Internet
Eleito senador com o maior número de votos no Espírito Santo, Fabiano Contarato, de 52 anos, é natural de Nova Venécia, graduado em Direito e pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal. Atualmente trabalha como corregedor geral do Estado e como professor da Universidade de Vila Velha.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos para senador no ES
No entanto, passou a ser conhecido no Estado a partir de seu trabalho como delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, cargo que deixou em setembro de 2014. Nesse mesmo ano, seu nome foi lançado pelo PR - partido do senador Magno Malta - como candidato ao Senado, mas ele retirou o nome da disputa alegando motivos pessoais.
De lá pra cá sua principal atuação foi a frente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), no qual exerceu a função de diretor geral até agosto de 2015, quando pediu para ser exonerado.
Eleito pelo Rede, Contarato defende as reformas do Código Penal e do Código de Trânsito para acabar com a impunidade, bem como a criação de políticas de incentivo aos bons motoristas; prestação de assistência psicossocial para vítimas de violência no trânsito; punição mais severa para os crimes de feminicídio e violência doméstica; ampliação de políticas para os idosos; garantir recursos para investimentos em logística e para a conclusão de obras no Estado e defender a criação de um programa de incentivo ao primeiro emprego.
A sociedade quer mudança. Está cansada do mesmo com os mesmos resultados. Eu vou priorizar a reforma do Código Penal, Processo Penal, Código de Trânsito e combater a impunidade e os privilégios dos políticos
Fabiano Contarato (Rede)

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