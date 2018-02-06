Veja como funcionará o Documento Nacional de Identificação

O DNI só poderá ser cadastrado em um celular por vez Crédito: Divulgação

O Governo Federal afirma que, a partir de julho, todos os brasileiros já terão acesso ao Documento Nacional de Identificação (DNI), que vai reunir em um único documento CPF, título de eleitor e certidão de nascimento. Todos esses dados pessoais ficarão reunidos em um único aplicativo.

Por enquanto, esse documento está em fase de testes, e somente servidores do Ministério do Planejamento e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) têm acesso ao documento.

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Como será emitido?

No aplicativo DNI, disponível para celulares e tablets com sistemas operacionais Android ou iOs, será necessário informar alguns dados para fazer um pré-cadastro no sistema. O aplicativo vai indicar os pontos em que poderá ser marcado um atendimento presencial, para validar os dados cadastrais e a biometria.

E se o celular for perdido ou roubado?