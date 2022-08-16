Folha de São Paulo

Veja como está a vacinação no Brasil

86,3%...
Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 17:14

86,3%
DA POPULAÇÃO COM AO MENOS UMA DOSE
79,0%
DA POPULAÇÃO COM O 1º CICLO VACINAL COMPLETO
47,2%
DA POPULAÇÃO COM A DOSE DE REFORÇO
% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA
Estado - Ao menos uma dose - Totalmente
São Paulo (estado) - 93,1% - 87,8%
Piauí - 95,6% - 87,7%
Ceará - 90,8% - 84,7%
Paraíba - 88,6% - 82,5%
Paraná - 89,3% - 82,2%
Rio Grande do Sul - 87,5% - 80,9%
Santa Catarina - 88,2% - 80,3%
Minas Gerais - 86,4% - 79,1%
Sergipe - 85,8% - 78,9%
Pernambuco - 88,2% - 78,8%
Distrito Federal - 83,1% - 78,2%
Mato Grosso do Sul - 87,5% - 77,4%
Rio Grande do Norte - 83,5% - 76,4%
Espírito Santo - 85,2% - 76,4%
Rio de Janeiro (estado) - 84,5% - 76,3%
Pará - 77,5% - 74,8%
Bahia - 79,3% - 73,8%
Goiás - 80,0% - 71,9%
Mato Grosso - 80,4% - 69,0%
Alagoas - 78,7% - 68,4%
Maranhão - 81,1% - 65,8%
Amazonas - 77,6% - 65,0%
Tocantins - 74,6% - 63,0%
Rondônia - 71,4% - 62,2%
Acre - 74,2% - 61,4%
Amapá - 68,1% - 54,4%
Roraima - 67,3% - 51,4%

