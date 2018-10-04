Veja as principais propostas dos seis candidatos a governador do ES

A partir de janeiro um novo gestor vai assumir a responsabilidade de governar o Estado por quatro anos. Nestas eleições, seis candidatos disputam o cargo de governador e eles disponibilizaram no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) suas propostas para o Espírito Santo. Elencamos algumas destas ideias, separando elas em cinco áreas: saúde, educação, segurança, meio ambiente e economia.

Veja a seguir qual é o plano de cada um dos seis candidatos para promover melhorias nestes setores. Se preferir, acesse nos links ao final desta matéria as propostas de governo de cada candidato na íntegra. Escolha a proposta que melhor se adequa ao seu perfil e faça sua escolha para o próximo domingo (7).