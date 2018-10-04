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Raio-X

Veja as principais propostas dos seis candidatos a governador do ES

Saiba qual é o plano de governo de cada candidato para as áreas de saúde, educação, segurança, meio ambiente e economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 21:16

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 21:16

Candidatos ao governo do Estado durante debate na TV Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros
A partir de janeiro um novo gestor vai assumir a responsabilidade de governar o Estado por quatro anos. Nestas eleições, seis candidatos disputam o cargo de governador e eles disponibilizaram no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) suas propostas para o Espírito Santo. Elencamos algumas destas ideias, separando elas em cinco áreas: saúde, educação, segurança, meio ambiente e economia.
> HOJE: debate CBN/Gazeta com candidatos ao governo do ES
Veja a seguir qual é o plano de cada um dos seis candidatos para promover melhorias nestes setores. Se preferir, acesse nos links ao final desta matéria as propostas de governo de cada candidato na íntegra. Escolha a proposta que melhor se adequa ao seu perfil e faça sua escolha para o próximo domingo (7).
SAÚDE
EDUCAÇÃO
SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE
ECONOMIA
PROPOSTAS NA ÍNTEGRA
André Moreira (PSOL)
Aridelmo Teixeira (PTB)
Carlos Manato (PSL)
Jackeline Rocha (PT)
Renato Casagrande (PSB)
Rose de Freitas (PODEMOS)

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