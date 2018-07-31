Vaquinhas não rendem 1% do teto das campanhas nas eleições 2018

O total arrecadado pelos presidenciáveis com o financiamento coletivo é inferior a 1% do total que uma campanha pode gastar nas eleições 2018. Segundo levantamento feito pelo Estado, a soma total da arrecadação virtual, disponível desde maio, foi de R$ 957.173  número contabilizado até esta segunda-feira, 30. O valor é uma fração ínfima do teto de gastos previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para uma eleição presidencial, que é de R$ 70 milhões, acrescido de R$ 35 milhões caso haja segundo turno.

Assim, na primeira eleição geral em que doações de empresas para campanhas políticas estão proibidas, o financiamento deverá ocorrer pelo dinheiro dos fundos partidário e eleitoral.

Segundo analistas, a disseminação da ideia de doação entre os brasileiros ainda levará tempo. Para o diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Murilo Gaspardo, o primeiro entrave para o modelo da vaquinha online está na cultura. Segundo ele, o brasileiro não tem o hábito de doar. Além disso, a crise político-econômica e os casos de agentes públicos envolvidos em corrupção colaboram para que os eleitores não doem.

Se às vezes a pessoa não quer nem votar, quanto mais dar dinheiro, diz. Para ele, alguns partidos menores tendem a levar vantagem, já que estão com a imagem menos desgastada do que as grandes siglas.

Isso pode explicar o sucesso da arrecadação de Marina Silva. A vaquinha online da pré-candidata da Rede começou no domingo, 22, e, em apenas cinco dias, foi capaz de ultrapassar a meta inicial de R$ 100 mil em doações. No total, já são R$ 158.553 graças à contribuição de 1.259 pessoas.

Outra vantagem está na identidade ideológica da Rede, capaz de atrair mais simpatizantes dispostos a fazer uma doação, explica o coordenador do curso de especialização em marketing político da Universidade Metodista de São Paulo, Kleber Carrilho. Só doa quem enxerga identificação programática ou partidária em uma campanha. Na Rede isso ocorre graças ao apelo da sustentabilidade, deixando o partido mais próximo da sociedade.

Essa mesma relação pode ser observada com o PT, com o PSOL e PSTU, aponta o professor. No caso do PT, é uma sigla que perdeu seu poder nos últimos anos com a Lava Jato e teve importantes quadros condenados, mas foi capaz de retomar certo prestígio com a narrativa do Lula Livre, avalia.

Mesmo condenado e preso na Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o campeão das vaquinhas virtuais até agora. São R$ 440.819 arrecadados, vindos de 4.657 doadores.

Atrás dele está João Amoêdo (Novo), que recebeu R$ 265.086 de seus 2.059 doadores, seguido de Marina. Guilherme Boulos (PSOL) conseguiu 214 doações que totalizam R$ 28.450, enquanto Manuela dÁvila (PCdoB) tem R$ 43.931,65. Entre todos os pré-candidatos com sistema de doação online, Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL) são os únicos que não divulgam o total arrecadado. Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles não lançaram plataformas de arrecadação online.

Valores. Murilo Gaspardo, da Unesp, ressalta a importância de não comparar os valores conquistados por cada um dos postulantes ao Palácio do Planalto. Para ele, essa equivalência não existe. Considere o tamanho do PCdoB ou do PSOL em termos de estrutura partidária. Os valores deles podem parecer pequenos, mas não são. É preciso considerar o tamanho da sigla.