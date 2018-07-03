Vaquinha eleitoral não faz sucesso no Espírito Santo

Eleitores estão contribuindo com candidaturas por meio de sites na internet Crédito: Divulgação/ Freepik.com

uma das apostas para amenizar o fim do financiamento empresarial de campanha, as iniciativas dos pré-candidatos do Espírito Santo ainda se mostraram muito tímidas ou de pouco sucesso. Um mês e meio após ter sido dado início à possibilidade de os pré-candidatos realizarem vaquinhas eleitorais on-line,, as iniciativas dos pré-candidatos do Espírito Santo ainda se mostraram muito tímidas ou de pouco sucesso.

A GAZETA acessou todas as 50 plataformas de financiamento coletivo on-line homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e conseguiu localizar somente 64 pré-candidatos que já lançaram seu site para a vaquinha. No entanto, 37 deles ainda não arrecadaram nada. O número ainda é baixo, considerando as 30 vagas em disputa para deputado estadual, 10 para deputado federal, duas ao Senado e uma para governador.

Entre os nomes, há três pré-candidatos ao Senado, 30 a deputado federal e 31 a deputado estadual. As principais plataformas usadas têm sido os sites "Doação Legal" e o "Apoia.org".

Juntos, eles receberam 444 doações, arrecadando R$ 54.182,49 ao todo. O pré-candidato que está com o maior valor em conta é o advogado José Antonio Vervloet (Novo), candidato a deputado federal, que arrecadou R$ 13,7 mil em 133 doações.

Entre os destaques do Estado, há nomes dos mais diversos campos políticos. O segundo que mais recebeu foi o senador Ricardo Ferraço (PSDB), pré-candidato à reeleição, com R$ 9,6 mil. Depois dele vem o pré-candidato à Câmara Felipe Rigoni (PSB), com R$ 6,3 mil, e em seguida a pré-candidata à Assembleia Legislativa, Camila Valadão (PSOL).

Os números ainda estão infinitamente distantes do valor do Fundo Eleitoral, que liberará R$ 1,7 bilhão em dinheiro público para as campanhas.

Analisando por sigla, o Partido da Mulher Brasileira (PMB), estreante em eleições gerais, foi o que teve mais pré-candidatos lançando vaquinhas virtuais, com 11. Depois dele veio o PSB, com 10.

Mas foi o partido Novo, com cinco campanhas ativas, quem mais conseguiu arrecadar: R$ 17,7 mil. A legenda estreante nas urnas é uma das grandes entusiastas do financiamento coletivo, já que não utiliza recursos públicos em campanha.

COMO FUNCIONA

foi liberado a partir de 15 de maio e as doações ficam retidas até que o político registre sua candidatura, a partir de 15 de agosto, e só então o valor será repassado a ele. Os sites também costumam cobrar taxas administrativas pelo serviço. O financiamento virtuale as doações ficam retidas até que o político registre sua candidatura, a partir de 15 de agosto, e só então o valor será repassado a ele. Os sites também costumam cobrar taxas administrativas pelo serviço.

Ainda é difícil convencer o eleitor comum. Geralmente quem doa é quem já é da política ou quem acredita muito no projeto. Mas quando começar a campanha, os resultados devem melhorar Luiz Carlos Ciciliotti - Dirigente do PSB

De acordo com a presidente estadual do PMB, Jaqueline Nonato, a boa adesão de filiados do partido ao sistema de vaquinhas não se deve a uma ação da agremiação. "Foi por interesse dos próprios candidatos. Por serem novos na política, e precisarem contar com esse apoio de seus ciclos de amigos. Temos poucos recursos para as campanhas. Vamos contar com a ajuda da coligação: ela nos ajuda com recursos, e nós com o nosso trabalho", afirmou.

O dirigente do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, também destacou que as iniciativas são dos pré-candidatos. "Ainda é difícil convencer o eleitor comum. Geralmente quem doa é quem já é da política ou quem acredita muito no projeto. Mas quando começar a campanha, os resultados devem melhorar, aposta.

ANÁLISE

Crise política ainda atrapalha

"Os recursos que vão ser distribuídos pelo fundo eleitoral para os partidos são muito desiguais. Com isso, principalmente aqueles que terão menos dinheiro deveriam estar correndo atrás de estimular as doações por internet. Se compararmos com eleições passadas, o interesse dos pré-candidatos vem aumentando, tanto pela necessidade de mais recursos quanto pela evolução desse tipo de mecanismo junto à população. Mas ainda é preciso evoluir. Os candidatos ainda encontram dificuldades devido a crise política, pois muita gente ainda tem restrições de ligar seu nome a um candidato. Outro problema é que não há nenhuma contrapartida ao eleitor que doa. No Canadá, por exemplo, ele pode abater do Imposto de Renda, o que estimula esta participação."

Marcelo Nunes, Advogado eleitoral

Amoêdo está entre os que mais arrecadam

O empresário João Amoêdo (Novo), pré-candidato à Presidência, largou na frente na arrecadação por vaquinha virtual entre os adversários na disputa. Como o partido conta com uma boa capacidade de mobilização na internet, ele foi um dos primeiros a lançar sua plataforma, assim que foi permitido.

João Amoêdo Crédito: Guilherme Ferrari

Até agora, ele já arrecadou cerca de R$ 250 mil em dois sites, o "Arrecadabr.com.br" e o "Apoia.org". O valor é pequeno para uma campanha ao Palácio do Planalto, que tem como limite definido pelo TSE R$ 70 milhões.

O senador Alvaro Dias (Podemos) também lançou sua campanha de financiamento coletivo desde maio. Até agora, já registrou 107 doadores e teve R$ 17,8 mil arrecadados.

Mesmo inelegível, o ex-presidente Lula (PT), preso há quase três meses na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, arrecadou mais de R$ 366 mil divididos entre 3.966 apoiadores que querem vê-lo de volta ao Planalto. O partido confeccionou um site próprio, onde é possível fazer doações a partir de R$ 10.

TSE ADMITE REVER LIMITE DIÁRIO

A 45 dias do início da campanha eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite rever o limite diário para as doações via "crowdfunding", modelo de financiamento coletivo pela internet que os pré-candidatos já estão autorizados a usar nas eleições.

O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, afirmou que a Corte estuda atender a um pedido de partidos políticos para suspender entre os dias 15 de maio e 15 de agosto o limite de doação diária de R$ 1.064,10 no caso de doações via financiamento coletivo. A preocupação é o risco de a "vaquinha" ser usada para lavagem de dinheiro.

"Estabelecemos um limite, que estamos revendo agora para que não haja lavagem de dinheiro através da crowdfunding, mas que isso vai ajudar essa garotada vai, disse o magistrado, referindo-se à "vaquinha virtual" como "coisa de jovem" e uma alternativa à proibição de doações empresariais às campanhas.