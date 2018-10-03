Vantagem em buscas por termo contra Bolsonaro cai após Ibope

Jair Bolsonaro (PSL), durante o debate entre candidatos à Presidência da República das eleições 2018 promovido pela Rede TV, na sede em, São Paulo (SP) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues

Em número de pesquisas no Google, o termo ele não  usado por manifestantes contrários a Jair Bolsonaro (PSL)  é maior do que as buscas por ele sim desde a última quarta-feira (24). A diferença entre ambos os índices, contudo, caiu quase pela metade após a divulgação da última pesquisa Ibope/ Estado/ TV Globo nesta segunda-feira (1º).

De acordo com levantamento do Estado na plataforma Google Trends*, durante o final de semana marcado por manifestações contra e a favor do presidenciável, a média da vantagem para o ele não no interesse de buscas foi de 33,45 pontos em comparação com o ele sim. Das 21 horas desta segunda (horário da publicação da pesquisa Ibope) até as 15 horas desta terça-feira (2) a diferença caiu para 18,29 pontos. No total, a queda foi de 15,19 pontos.

Na pesquisa Ibope, Jair Bolsonaro cresceu quatro pontos percentuais e atingiu 31% das intenções de voto nas eleições 2018. Este é o maior patamar alcançado pelo candidato do PSL desde o início desta série de levantamentos do Ibope. O segundo colocado, Fernando Haddad (PT), se manteve com os mesmos 21% registrados na pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 26.

PESQUISAS DE TERMOS LIGADOS A JAIR BOLSONARO

Também foi possível observar uma pequena alteração nas buscas por regiões do País. Nesta segunda, o ele sim liderava as buscas apenas em Roraima e, nesta terça (2), já é maior também no Acre. Nos demais Estados, é maior o índice de pesquisas por ele não.

Espírito Santo (39), Amapá (33) e Mato Grosso do Sul (31)  além dos líderes Acre e Roraima - são as regiões com mais buscas por ele sim. Do outro lado, as buscas por ele não registram seus maiores índices no Piauí, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia. (39), Amapá (33) e Mato Grosso do Sul (31)  além dos líderes Acre e Roraima - são as regiões com mais buscas por ele sim. Do outro lado, as buscas por ele não registram seus maiores índices no Piauí, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia.

Entre os principais termos de consulta associados ao ele não estão os nomes das cantoras Daniela Mercury e Madonna, que já declararam suas posições contrárias ao candidato do PSL. Enquanto isso, Bolsonaro primeiro turno e manifestação pro Bolsonaro são os assuntos relacionados às pesquisas por ele sim.