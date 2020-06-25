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Técnico do Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo passa bem após cirurgia e deve ter alta nesta sexta

O técnico do Palmeiras foi submetido a uma cirurgia na vesícula, segundo a assessoria do clube, tudo correu bem no procedimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:17

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:17

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, foi submetido a uma cirurgia na vesícula, nesta quinta-feira, no Hospital São Luiz. Segundo a assessoria do clube, tudo correu bem no procedimento e o treinador deve ter alta nesta sexta-feira.
Em entrevista ao Estadão, Vanderlei Luxemburgo minimizou provocações racistas no futebol
Vanderlei Luxemburgo, de 63 anos está sob o comando do Palmeiras Crédito: Palmeiras/Divulgação
Luxemburgo teve uma crise na semana passada e sentiu fortes dores na vesícula, precisando se dirigir ao hospital, onde foi determinada a cirurgia, que foi feita pelo doutor Alexander Morrell.
A cirurgia para retirar a vesícula biliar, chamada de colecistectomia, é indicada quando são identificadas pedras na vesícula após realização de exames de imagem ou laboratoriais, como o de urina, ou quando há sinais indicativos de vesícula inflamada. Assim, quando é feito o diagnóstico de pedra na vesícula, a cirurgia pode ser programada e normalmente é rápida, durando em média 45 minutos, e necessita apenas um ou dois dias de repouso e com uma recuperação para as atividades normais de uma a duas semanas.
Em novembro, quando está no comando do Vasco, Luxemburgo, de 68 anos, foi diagnosticado com câncer de pele. O treinador removeu três manchas do nariz para realizar uma biópsia, que constatou que uma delas era maligna. Ele passou por uma cirurgia de raspagem para remover o restante do material do nariz.

NOVO PREPARADOR DE GOLEIROS 

 Rogério Godoy é o novo preparador de goleiros do Palmeiras. Gaúcho, de Porto Alegre, ele esteve no Grêmio de 2012 até o começo de 2020. O profissional já se integrou à comissão técnica alviverde e está participando das avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas que são realizadas desde terça-feira na Academia de Futebol.
Pelo Grêmio, Rogerião, como também é conhecido, foi campeão da Copa do Brasil (2016), da Conmebol Libertadores (2017), da Recopa Sul-Americana (2018) e do Campeonato Gaúcho (2018 e 2019).
"O Palmeiras é um clube gigantesco. Fiquei muito feliz e orgulhoso por ser lembrado por uma instituição tão poderosa. A estrutura aqui não perde em nada para qualquer clube de fora do País, é tudo muito atualizado. A torcida pode esperar muito trabalho e dedicação. Quero construir uma história aqui no Palmeiras também", comentou o preparador.
Rogério iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio em 2005 e foi promovido dos juniores para o profissional quando o técnico do time gaúcho era Vanderlei Luxemburgo. "Agradeço ao professor Vanderlei pela confiança na minha capacidade e pela chance de estarmos juntos novamente. É um desafio enorme e para o qual dedicarei muito empenho e profissionalismo. Nosso objetivo é ajudar o clube a seguir trilhando o caminho das vitórias e das conquistas", disse Rogério.
Rogério já iniciou conversas com os goleiros palmeireses e com Thales Damasceno, outro preparador de goleiros do clube. Os treinos vão começar na quarta-feira. "O Weverton e o Jailson eu já conheço bem as características, e o Vinicius vou conhecer melhor quando começarem os treinos."
Rogério substitui Oscar Rodriguez, que chegou no fim de 2014 ao Palestra Itália e foi campeão da Copa do Brasil de 2015 e bicampeão brasileiro em 2016 e 2018.R

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