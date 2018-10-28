Vândalos invadem escola e destroem 10 urnas eletrônicas em Sorocaba

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas

Dez das quinze urnas eletrônicas de um posto de votação foram depredadas na madrugada deste domingo, em Sorocaba, interior de São Paulo. O ataque aconteceu na Escola Estadual Humberto de Campos, na região do Cerrado, zona oeste da cidade. Várias salas foram reviradas e, numa delas, os vândalos deixaram um bilhete com os dizeres: "Todos vocês vão pro inferno".

Os guardas municipais que vigiavam o prédio só perceberam a ação depois que ela tinha acontecido. Conforme o cartório eleitoral, as urnas danificadas foram substituídas antes das 8 horas e não houve atraso no início da votação.

Na escola funciona a 17ª seção da 271ª zona eleitoral, com 3,6 mil eleitores cadastrados. De acordo com a chefe do cartório, Samara Ferreira de Oliveira, o local onde estavam as urnas havia sido vistoriado na manhã de sábado (27).

Quando os funcionários chegaram, no início da manhã, encontraram as portas das salas arrombadas e, além das urnas, o material usado pelos mesários espalhados pelo prédio. A Polícia Militar foi chamada e o cartório providenciou a troca das urnas avariadas.