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Eleições 2018

Vândalos invadem escola e destroem 10 urnas eletrônicas em Sorocaba

O ataque aconteceu na Escola Estadual Humberto de Campos, na região do Cerrado, zona oeste da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 15:15

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 15:15

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas
Dez das quinze urnas eletrônicas de um posto de votação foram depredadas na madrugada deste domingo, em Sorocaba, interior de São Paulo. O ataque aconteceu na Escola Estadual Humberto de Campos, na região do Cerrado, zona oeste da cidade. Várias salas foram reviradas e, numa delas, os vândalos deixaram um bilhete com os dizeres: "Todos vocês vão pro inferno".
Os guardas municipais que vigiavam o prédio só perceberam a ação depois que ela tinha acontecido. Conforme o cartório eleitoral, as urnas danificadas foram substituídas antes das 8 horas e não houve atraso no início da votação.
Acompanhe o segundo turno das eleições 2018 em tempo real
Na escola funciona a 17ª seção da 271ª zona eleitoral, com 3,6 mil eleitores cadastrados. De acordo com a chefe do cartório, Samara Ferreira de Oliveira, o local onde estavam as urnas havia sido vistoriado na manhã de sábado (27).
Quando os funcionários chegaram, no início da manhã, encontraram as portas das salas arrombadas e, além das urnas, o material usado pelos mesários espalhados pelo prédio. A Polícia Militar foi chamada e o cartório providenciou a troca das urnas avariadas.
Haddad diz que espera tranquilidade ao longo da votação
Em outro posto de votação, na Escola Estadual Flávio Gagliardi, ladrões furtaram a fiação elétrica durante a madrugada, deixando o prédio sem energia. De acordo com o cartório eleitoral, a ação não prejudicou o início da votação porque as urnas eletrônicas têm baterias com duração de oito horas. De manhã, a rede elétrica estava sendo recuperada.

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