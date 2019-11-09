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Após soltura do presidente

Vamos buscar a nulidade dos processos, diz advogado de Lula no Twitter

Cristiano Zanin comemou a soltura do ex-presidente na rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 10:54

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 10:54

Advogado de Lula comemora soltura do petista nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter
Pelo Twitter, Cristiano Zanin, advogado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou a soltura do ex-presidente: "Liberdade plena restabelecida!". O advogado ainda voltou a defender a anulação do processo. "Vamos buscar a nulidade dos processos e recuperar o Estado de Direito."
Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa o pedido da defesa pela suspeição do então juiz Sergio Moro. Caso tenha parecer favorável, as ações que condenaram Lula nos casos envolvendo o sítio em Atibaia e o triplex no Guarujá poderão ser anuladas e Lula considerado inocente.

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