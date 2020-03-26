Vale instala câmeras térmicas em unidades contra coronavírus

Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018

A Vale informou nesta quinta-feira (26) que vai instalar nas próximas semanas 81 câmeras térmicas nas portarias de suas unidades em quatro Estados (MG, PA, ES e MA) com o objetivo de identificar pessoas que estejam com alta temperatura corporal, um dos sintomas do novo coronavírus (covid-19).

As câmeras estão sendo importadas da China e da Suécia. O valor investido é de R$ 7,5 milhões. O primeiro lote de equipamentos chega até o final de março a Belo Horizonte, de onde será distribuído para os demais Estados. O segundo lote chega em meados de abril.

Em nota, a mineradora diz que os empregados ou visitantes que apresentarem esse sinal não terão a entrada autorizada e serão abordados por um profissional capacitado da Vale, que irá prestar informações sobre a doença e encaminhá-los para casa ou para uma unidade de saúde.

Segundo a empresa, serão instalados dois tipos de câmera. As do primeiro lote são idênticas aos modelos usados em aeroportos de várias cidades do mundo e ficarão posicionadas sobre um tripé nas portarias das unidades da Vale. Todos os empregados e visitantes passarão em frente ao equipamento e terão sua temperatura corporal medida a partir do duto lacrimal.