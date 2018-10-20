Vaias em evento do PT não foram para Haddad, mas para político do MDB

É falsa a informação sobre o candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT) ter sido vaiado e chamado de traidor por correligionários. O protesto, na verdade, ocorreu em 22 de agosto deste ano e foi direcionado ao ex-governador de Sergipe Jackson Barreto, do MDB. Na ocasião, uma comitiva recebia Haddad na sede do Partido dos Trabalhadores, em Aracaju, quando ele ainda era vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vídeo real das vaias está sendo compartilhado com um título que não corresponde à realidade: "PETISTAS chamam HADDAD de TRAIDOR e gritam FORA HADDAD! Foraaaaaaá". Nos comentários de uma das publicações do YouTube com mais visualizações, internautas chegaram a dizer que "nem os petistas aguentam Haddad". Por outro lado, outros comentaristas alertaram que a menção ao candidato petista era falsa.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. Esta verificação foi feita pelo Gazeta Online e só foi publicada após profissionais de UOL, revista piauí e BandnewsFM concordarem com o processo.

Vaias em evento do PT não foram para Haddad, mas para o ex-governador Jackson Barreto Crédito: Reprodução





aqui e aqui). Não há nenhum registro de protesto relacionado a Haddad na ocasião. Na gravação, é possível ouvir o grupo dizendo "Jackson traidor" e "Fora, Jackson". Para localizar a informação correta, o Comprova fez uma busca no Google usando esses termos. Veículos de imprensa locais reportaram a manifestação dos petistas contra o emedebista Jackson Barreto (como). Não há nenhum registro de protesto relacionado a Haddad na ocasião.

comentou o episódio. "Um grupo de quatro gatos pingados do Sintese [Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe] tentou criar constrangimento para mim durante visita de Fernando Haddad", disse. Em Sergipe, MDB e PT estão na mesma coligação. O ex-governador Jackson Barreto, ao Política em Foco,. "Um grupo de quatro gatos pingados do Sintese [Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe] tentou criar constrangimento para mim durante visita de Fernando Haddad", disse. Em Sergipe, MDB e PT estão na mesma

original, publicado pelo NE Notícias. Essa estratégia dificulta a busca reversa de frames em ferramentas de pesquisa na internet. Mesmo assim, com o Google, foi possível localizar o conteúdo com informação falsa em contas do Twitter e em sites que apoiam o candidato Jair Bolsonaro (PSL). A publicação enganosa no YouTube usou um vídeo com qualidade inferior ao, publicado pelo NE Notícias. Essa estratégia dificulta a busca reversa de frames em ferramentas de pesquisa na internet. Mesmo assim, com o Google, foi possível localizar o conteúdo com informação falsa em contas do Twitter e em sites que apoiam o candidato Jair Bolsonaro (PSL).