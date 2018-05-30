Vacinação contra gripe pode ter prazo prorrogado em razão da greve

Agente de saúde aplica vacina: doses contra a gripe da rede pública protegem de três tipos de vírus Crédito: Guilherme Ferrari

O governo federal deve prorrogar os prazo de duração da campanha de vacinação contra a gripe, segundo afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. A prorrogação é consequência do impacto sobre o abastecimento causado pela paralisação de caminhoneiros. Cerca de 67% da população foi vacinada e o objetivo é atingir 95%, disse Occhi.

O ministro afirmou que a prorrogação por mais 15 dias já foi acordada e que, após esse prazo, será preciso avaliar o cenário para decidir sobre a possibilidade de uma extensão maior do prazo da campanha.

Occhi afirmou que o ministério não tem uma estimativa dos prejuízos causados pela paralisação, mas acrescentou que o governo tem trabalhado para liberar o transporte de medicamentos e insumos para a indústria farmacêutica.