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Farmacêutica americana

Vacina contra Covid-19 da Novavax mostra eficácia de 90,4% em estudo

Em comunicado, a empresa enfatizou que o imunizante foi eficaz também contra variantes mais recentes do novo coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2021 às 08:52

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 08:52

Laboratório que pesquisa e desenvolve a vacina contra o coronavírus
Vacina apresentou eficácia de 90,4% em um amplo estudo de fase 3 conduzido nos EUA e no México Crédito: Divulgação
A farmacêutica americana Novavax disse nesta segunda-feira (14) que sua vacina experimental contra a covid-19 apresentou eficácia de 90,4% em um amplo estudo de fase 3 conduzido nos EUA e no México, envolvendo 29.960 voluntários. Em comunicado, a empresa enfatizou que o imunizante foi eficaz também contra variantes mais recentes do novo coronavírus, como a Alpha, que se tornou predominante nos EUA.
A vacina, que é administrada em duas doses num período de três semanas, foi considerada segura e bem tolerada nos testes, detalhou a Novavax. A empresa acrescentou que pretende entrar com pedidos de autorização regulatória para uso da vacina durante o terceiro trimestre.

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