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Ministro da Segurança Pública

Usuário de drogas não deve ir para prisão, diz Jungmann

Ministro, contudo, voltou a criticar quem reclama do tráfico mas 'financia o crime'

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:28
Segundo ele, se os usuários forem presos, as autoridades vão entupir ainda mais os presídios brasileiros, onde cerca de 30% já estão lá por causa das drogas Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Como já tinha feito em seu discurso de posse, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, voltou a criticar quem pede o fim da violência, mas também financia o crime por meio do consumo de drogas ilícitas. Dessa vez, porém, fez uma ressalva. Ele disse que o usuário que é dependente químico, embora mereça uma sanção moral, não deve ir para a prisão. Já para os os traficantes que matam, sequestram e controlam território, Jungmann afirmou que deve haver "punho de ferro".
"Temos uma política de drogas que está errada, que precisa ser revista. Acho que a gente tem que fazer um controle de danos. Precisa fazer uma separação entre o traficante, aquele que controla território, mata, sequestra, e entre o usuário de drogas que não tem nenhum antecedente criminal, não porta arma, não anda em bando, não cometeu violência, é dependente químico. Para este precisamos dar tratamento, e não colocar na prisão. Precisamos de uma abordagem inteligente. Mas, opinião minha, deveria caber uma sanção moral a quem durante o dia reclama do crime, e à noite financia o crime", disse Jungmann, acrescentando: "Ao traficante, o empresário das drogas, punho de ferro. Punho de ferro".
Segundo ele, se os usuários forem presos, as autoridades vão entupir ainda mais os presídios brasileiros, onde cerca de 30% já estão lá por causa das drogas. Além disso, vai permitir que eles sejam recrutados pelo crime organizado.
"Agora, insisto, se o meu prazer com consumo meu tem efeito nefasto e negativo para a sociedade, me desculpem", disse o ministro.
Questionado se a legalização da maconha ou outras drogas seria uma solução, Jungmann respondeu:
"Se estivesse no Parlamento, eu entraria nessa discussão. Hoje eu tenho outras prioridades. Deixo o Congresso debater. Tenho como prioridade número um ampliar a sensação de segurança".

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