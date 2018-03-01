Usuário de drogas não deve ir para prisão, diz Jungmann

Segundo ele, se os usuários forem presos, as autoridades vão entupir ainda mais os presídios brasileiros, onde cerca de 30% já estão lá por causa das drogas Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Como já tinha feito em seu discurso de posse, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, voltou a criticar quem pede o fim da violência, mas também financia o crime por meio do consumo de drogas ilícitas. Dessa vez, porém, fez uma ressalva. Ele disse que o usuário que é dependente químico, embora mereça uma sanção moral, não deve ir para a prisão. Já para os os traficantes que matam, sequestram e controlam território, Jungmann afirmou que deve haver "punho de ferro".

"Temos uma política de drogas que está errada, que precisa ser revista. Acho que a gente tem que fazer um controle de danos. Precisa fazer uma separação entre o traficante, aquele que controla território, mata, sequestra, e entre o usuário de drogas que não tem nenhum antecedente criminal, não porta arma, não anda em bando, não cometeu violência, é dependente químico. Para este precisamos dar tratamento, e não colocar na prisão. Precisamos de uma abordagem inteligente. Mas, opinião minha, deveria caber uma sanção moral a quem durante o dia reclama do crime, e à noite financia o crime", disse Jungmann, acrescentando: "Ao traficante, o empresário das drogas, punho de ferro. Punho de ferro".

Segundo ele, se os usuários forem presos, as autoridades vão entupir ainda mais os presídios brasileiros, onde cerca de 30% já estão lá por causa das drogas. Além disso, vai permitir que eles sejam recrutados pelo crime organizado.

"Agora, insisto, se o meu prazer com consumo meu tem efeito nefasto e negativo para a sociedade, me desculpem", disse o ministro.

Questionado se a legalização da maconha ou outras drogas seria uma solução, Jungmann respondeu: