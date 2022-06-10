Uso de máscara em escolas é 'fortemente recomendado', diz pediatra Ana Escobar

Nós começamos a entender o mecanismo de ação do vírus. Para ele entrar dentro da célula, precisa de um receptor. Com quantidade menor de receptor, as crianças começaram a ter quadros mais leves da Covid, porque uma quantidade menor de vírus conseguia entrar na célula. O vírus tem a chave, e a nossa célula, a fechadura. Só que apareceram variantes. E o que as caracterizou? A chave ficou melhor. As crianças começaram a ser acometidas. Paralelamente, entendemos que as crianças poderiam ter a síndrome inflamatória multissistêmica, em decorrência da Covid. É grave. Porém, acomete apenas 0,6% das crianças. Você pode achar que é uma quantidade pequena, mas, se for seu filho, será 100% para você. Quer ver seu filho intubado? Então, vamos começar a evitar Covid nas crianças. Mais uma razão: criança também pode ter Covid longa.