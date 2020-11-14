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Seleção Brasileira

Uruguai x Brasil, pelas Eliminatórias, só será exibido na internet

Rede Globo e SBT chegaram a negociar para obter a transmissão da partida, mas as conversas não evoluíram como o esperado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 13:33

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 13:33

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira joga contra o Uruguai na próxima terça Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O jogo Uruguai x Brasil marcado para terça-feira (17), às 20h (horário de Brasília), em Montevidéu, terá transmissão apenas no canal de streaming EI Plus, na internet. A Turner fechou na sexta-feira (13) com a Mediapro, dona dos direitos televisivos, o acordo para exibir a partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O mesmo esquema de exibição pela plataforma foi utilizada no último mês para o confronto entre Brasil x Peru, em Lima.
O acordo encerrou um suspense que colocava em risco a exibição da partida de Montevidéu para o Brasil. A Rede Globo e o SBT chegaram a negociar para obter a transmissão da partida, mas as conversas não evoluíram como o esperado. O impasse estava no valor cobrado pela empresa para a liberação do sinal do jogo.
A quantia é tratada em sigilo, mas sabe-se que varia entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão apenas para exibir um jogo, contra o Uruguai. Isso daria entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões, pelo câmbio atual. Existe um pacote completo das Eliminatórias que pode chegar a R$ 100 milhões.

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Nos bastidores, a Globo se mostra incomodada com a situação, já que a história deve se repetir sempre que o Brasil atuar fora de casa. Ela comprou o pacote das partidas do Brasil em casa e da seleção argentina. Por isso, existem conversas para acertar definitivamente a compra de todos os jogos (pelo menos do Brasil), mas a Mediapro tem pedido valores elevados e a emissora acredita que, se aguardar, poderá conseguir preços mais atrativos.
A Globo aposta que a empresa irá diminuir o valor pedido ao perceber que nenhuma outra emissora vai pagar o que ela pede. A emissora tem carta na manga que é a questão da visibilidade, já que é uma emissora que tradicionalmente tem boas marcas de audiência com jogos de futebol. E há outros canais fechados para pendurar as partidas, como o jogo da Argentina e Paraguai da quinta.

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Para a Turner, o acordo para o jogo do Brasil com o Uruguai foi sacramentado com valores menores, com a Mediapro recebendo parte da venda do pay-per-view do canal, que só é possível assistir pelo site e aplicativo da EI Plus.

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