Urnas eleitorais passam por último teste no Espírito Santo

Danilo Marchiori segura o cartão de memória que leva o sistema no dia das eleições Crédito: Kaique Dias

Faltando menos de três meses para o primeiro turno das eleições, os sistemas que serão utilizados nas urnas durante o pleito estão passando pelos últimos testes nesta semana, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), na Enseada do Suá, em Vitória. A avaliação ocorre ao mesmo tempo no Espírito Santo, no Pará e no Rio Grande do Norte. A ação serve para evitar falhas que possam comprometer a segurança e o andamento da votação.

No Espírito Santo, há técnicos de nove Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste experimentando diversas situações, como compatibilidade de modelos de urnas  mais antigos com mais novos , se o software está registrando corretamente os votos, se a divulgação dos votos está correta no sistema, como a urna se comporta em caso de pique de energia, entre outras situações.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Danilo Marchiori, essa avaliação do sistema acontece durante toda a semana e é a última antes das eleições.

Os testes começaram há muitos meses. Esse é o momento final. A versão que será utilizada na eleição passa pela última bateria de testes. O que a gente não quer na eleição são surpresas, então a gente antecipa para poder resolver", declara. Assista ao vídeo abaixo:

VOTO IMPRESSO NÃO SERÁ UTILIZADO

Uma das mudanças de última hora foi quanto ao voto impresso, que seria feito em conjunto com a eleição eletrônica neste ano , mas a medida de 2015 foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) . Com isso, os sistemas também precisaram passar por mudanças recentes. "O software é nacional, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas cada TRE tem sua independência", pondera o secretário.

Só no Espírito Santo serão 10 mil urnas disponibilizadas durante as eleições, distribuídas em 1.700 locais de votação. Desse total, 9 mil são utilizadas na prática e mil ficam disponíveis para substituição em caso de problemas. "Temos que testar se o sistema funciona igual para modelos diferentes de urnas, em caso de substituição", completa Danilo.

Os locais de votação também começaram a ser definidos. Ao todo, 34 mil pessoas devem trabalhar nas eleições 2018 de forma direta, entre mesários e funcionários do TRE-ES.

Testes acontecem até a próxima sexta-feira Crédito: Kaique Dias

URNA DESCONECTADA E SEGURA

A urna não tem ligação com a internet, justamente para evitar um possível ataque de hackers. Toda a votação é transmitida via cartões de memória e um resumo da urna também é impresso momentos após a finalização da votação.

Segundo Marchiori, isso garante um processo eleitoral seguro para o eleitor. "A urna não pode ser conectada de forma alguma. Tudo é transferido e gravado em computadores da Justiça Eleitoral, com informações criptografadas. A transferência do programa para a urna é feita com cartões de memória, que também salvam a votação. Os cartões são enviados para o cartório, de forma independe de rede pública", salienta.

PLEBISCITO POR CHARRETES EM PETRÓPOLIS

Há situações específicas de cada Estado que também são testadas. Em Petrópolis, região Serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, haverá um plebiscito para decidir a permanência das tradicionais charretes, discussão que se arrasta há mais de 20 anos entre moradores e políticos.