Universitárias denunciam alunos que incitam estupro em rede social

Alunas da Universidade Federal Rural da Amazônia denunciaram autores de mensagens que incitam estupro Crédito: Reprodução

Quatro estudantes da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), em Belém, registraram boletim de ocorrência na Divisão de Proteção e Repressão a Crimes Tecnológicos (DPRCT) nesta terça-feira (7) contra pelo menos dois integrantes de um grupo no WhatsApp que incitaram estupro, além de terem enviado outras mensagens de cunho racista e homofóbico. Os acusados também seriam alunos da instituição. O grupo de vítimas seria de 15 pessoas.

Protestos foram realizados no campus nos últimos dias, pedindo que eles sejam expulsos. Nos prints compartilhados nas redes sociais, é possível ler frases como "Bora logo meter o estupro", seguido por risadas e uma resposta: "Estupro não. Sexo surpresa". Mas as acusações não param por aí. Comentários racistas também apareceram em meio as conversas, como a mensagem que diz: "Tô querendo comprar um anão, acho que branco deve tá caro. Um negro deve ser mais barato".

Alunos também foram acusados de terem enviado mensagens racistas Crédito: Twitter/Reprodução

Os estudantes da Ufra ficaram indignados após vir à tona o que era dito nesse grupo de WhatsApp. Cartazes com as frases mais marcantes foram espalhados nas paredes da universidade, expondo seus autores. O caso gerou repercussão nas redes sociais.

"Hoje (terça-feira), nós alunas da UFRA, fechamos a pista da universidade cobrando respostas e justiça em relação ao grupo machista, racista e homofóbico, mas muitos viram como bagunça e mimimi. Até quando meu Deus? Lutar hoje não tá fácil, mas continuo. LUTE COMO UMA MULHER!", escreveu uma usuária do Twitter.

"Criaram um grupo de machos na Ufra onde a grande maioria ali faz apologia ao estupro, racismo e machismo e compartilhamento de nudes onde eles classificam as moças de melhor a pior. Estão expondo todos. Acho pouco", disse outro internauta.

Estudantes protestaram pedindo expulsão de alunos que incitaram estupro Crédito: Facebook/Reprodução

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Pará, as estudantes estiveram com o delegado Carlos Silveira da DPRCT e lhe mostraram os prints das conversas do grupo, relatando que os autores eram estudantes da universidade. As quatro devem ser ouvidas pela polícia às 15h desta quarta-feira. As quatro também levarão seus celulares, onde estão as conversas.

Em nota, a Ufra disse repudiar "veementemente as ações de apologia a crimes previstos na legislação brasileira", mas que "não cabe a esta Universidade controlar os conteúdos exauridos por alunos em seus aparelhos telefônicos pessoais, mesmo não compactuando com tais conteúdos".

Leia abaixo, na íntegra, a nota da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra):

"A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), por meio desta nota, repudia veementemente as ações de apologia a crimes previstos na legislação brasileira, feitas por meio de aplicativos de celular, pelos quais incorrem em comentários de cunho capcioso, ilegal e indignos à pessoa humana, além de apresentarem-se inadequados ao ambiente acadêmico. No entanto, não cabe a esta Universidade controlar os conteúdos exauridos por alunos em seus aparelhos telefônicos pessoais, mesmo não compactuando com tais conteúdos.