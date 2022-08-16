Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Universidades paulistas celebrarão acordo para ampliar intercâmbio com a América Latina
Folha de São Paulo

Universidades paulistas celebrarão acordo para ampliar intercâmbio com a América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As três universidades estaduais de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, e a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Pa...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 16:18

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 16:18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As três universidades estaduais de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, e a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) celebrarão na quarta-feira (17) uma parceria para ampliar a cooperação com instituições acadêmicas da América Latina e do Caribe.
O diálogo entre as universidades latino-americanas tem como objetivo fomentar a internacionalização de cursos de graduação, mestrado e doutorado. O acordo será fechado com o Grupo de Países da América Latina e Caribe (Grulac) em ato solene no auditório Teotônio Vilela, da Alesp.
"A Comissão de Relações Internacionais e a Assembleia Legislativa de São Paulo se orgulham de ter contribuído de alguma forma para esta aproximação e para a retomada das tratativas de cooperação entre as universidades", afirma o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), presidente da Comissão de Relações Internacionais da Casa.
De acordo com o parlamentar, as parcerias serão fundamentais para "ampliar horizontes na formação e na troca de experiências entre os estudantes, futuros profissionais latino-americanos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os detalhes do feminicídio que condenou autor a 27 anos de prisão no ES
Imagem de destaque
Rio Branco joga mal e perde na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Vitória perde para o Tombense em casa na estreia da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados