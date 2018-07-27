Unidos a Alckmin, partidos do Centrão e PSDB são rivais em 12 Estados

Geraldo Alckmin Crédito: Repordução / Internet

O Centrão, grupo que reúne PR, PRB, PP, DEM e Solidariedade, oficializou nesta quinta-feira, 26, o apoio à pré-candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência nas eleições 2018, encerrando uma negociação que durou meses. A aliança, com dez legendas no total, dará ao tucano cerca de 4 minutos e 40 segundos em cada bloco no horário eleitoral  o que representa cerca de 38% dos 12 minutos e 30 segundos de propaganda presidencial em cada bloco , mas ainda deixou pendente a escolha de um vice na chapa após a recusa do empresário Josué Gomes da Silva (PR).

Alckmin terá, porém, de administrar conflitos em ao menos 12 Estados onde partidos do bloco rivalizam com o PSDB ou com siglas que já apoiavam o pré-candidato tucano (PSD, PTB, PPS e PV) em campanhas regionais, segundo levantamento do Estadão/Broadcast. Estagnado com 7% nas intenções de voto, o pré-candidato terá de conciliar palanques importantes para alavancar sua campanha, como o caso de Minas, segundo maior colégio eleitoral do País. Em sete Estados, os tucanos são adversários diretos de pré-candidatos do DEM, por exemplo.

Em Minas, onde os tucanos lançaram o senador Antonio Anastasia ao governo, o DEM insiste em manter a candidatura do deputado Rodrigo Pacheco. Ainda nesta quinta-feira, deputados do Centrão procuraram a campanha tucana para pedir interferência na disputa entre os dois. Segundo um dos parlamentares do bloco, por influência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Pacheco se recusa a abrir mão da candidatura, o que tem atrasado a formação da chapa.

A situação teria complicado depois que Anastasia escolheu o deputado Marcos Montes (PSD-MG) como vice. Parlamentares temem não se reeleger por causa do racha.

Questionado sobre como resolveria esse tipo de entrave, Alckmin contemporizou. Cada um tem sua singularidade, onde puder juntar todo mundo, estamos fazendo um esforço.

Terceiro maior colégio eleitoral, o Rio também tem um imbróglio entre os partidos. No Estado, dois aliados devem ter candidatos próprios ao governo: o DEM, com Eduardo Paes, que oficializou a candidatura nesta quinta-feira, e o PSD, que deve lançar Indio da Costa. Nesse caso, os tucanos estudam ficar ao lado de Paes, mas com o consentimento do ministro Gilberto Kassab, dirigente do PSD, que não teria exigido apoio obrigatório ao nome do partido.

No ato em Brasília, que selou o apoio do Centrão, Alckmin se posicionou no meio da mesa na qual estavam dirigentes de cada um dos partidos  todos eles citados em delação de executivos da Odebrecht ou alvos de investigação, incluindo o tucano. Comandante do PR, Valdemar Costa Neto não participou do ato; ele foi representado pelo deputado Milton Monti (PR-SP).

Pregando conciliação contra o extremismo e o populismo, Alckmin disse que o bloco foi para sua campanha por convicção. Seria fácil vir para minha pré-candidatura se eu estivesse em primeiro lugar.

No mesmo tom, o presidente do DEM, ACM Neto (BA), afirmou que as legendas tiveram que abrir mão de interesses pessoais para fazer a aliança.

ACM Neto também admitiu que o bloco teve dúvidas, em referência indireta às negociações com o candidato Ciro Gomes (PDT), mas emendou dizendo que pesou o coração. Todos os partidos tinham pré-candidatos e fomos capazes de deixar de lado as questões internas para promover uma aliança encarada por muitos com ceticismo e desconfiança.

Na cerimônia, ACM Neto leu uma carta do presidente da Câmara abrindo mão de sua candidatura ao Palácio do Planalto. Maia, que está fora do País para não ficar inelegível com a viagem de Michel Temer (MDB), já havia dito internamente que não concorreria à sucessão do presidente para ser candidato à reeleição. Faz parte do acordo com o Centrão o apoio à recondução do deputado para o comando da Casa em 2019.

Bloco busca mulher para ser vice do tucano

Após a recusa do empresário Josué Gomes da Silva (PR), o Centrão está à procura de uma mulher para ser vice na chapa do tucano Geraldo Alckmin. O problema, agora, é encontrar um nome que agregue voto, seja do Nordeste ou de um dos maiores colégios eleitorais do País, e não tenha situação política difícil, como aliança regional com partido de oposição ao PSDB.

Em reunião nesta quinta-feira após a oficialização do apoio do Centrão, dirigentes do bloco avaliaram critérios para a escolha. Presidente do DEM, ACM Neto foi escalado como interlocutor e terá nesta sexta-feira, 27, em São Paulo, uma conversa com Alckmin.

Maior partido do bloco, o PP tenta emplacar a vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho. O fato de ela ser vice de Wellington Dias, do PT, é visto, porém, como um complicador. No DEM, a deputada Tereza Cristina (MS), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi citada, mas não tem apoio da cúpula do partido.

Diante das dificuldades, dirigentes do Centrão chegaram a dizer que o melhor nome seria o do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que ainda é do Rio, terceiro maior colégio eleitoral, mas o acordo firmado até agora prevê que os partidos vão avalizar sua recondução ao comando da Câmara, em 2019.