Unicef apresenta compromissos e pede projetos concretos a candidatos

O Brasil é o país que mais mata adolescentes no mundo e essa estatística preocupa o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que está apresentando aos candidatos ao governo do Estado um documento com seis compromissos visando resolver problemas ligados à pobreza, violência, educação, saúde, nutrição e democracia.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta quinta-feira, a coordenadora do Unicef no Espírito Santo e Rio de Janeiro, Luciana Phebo, destacou a importância de combater a violência e melhorar o acesso à educação. Ela está no Estado para apresentar o documento aos seis candidatos ao Palácio Anchieta e pedir que sejam apresentadas propostas concretas para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.

"Não existe outro país que mais mata adolescentes no mundo. Trinta e um adolescentes são mortos por dia no Brasil. Certamente, a resposta, de novo, não é uma resposta simplória. E, certamente, as políticas públicas sociais e econômicas são determinantes nessa tragédia", afirmou.

CONFIRA A ENTREVISTA

Mais do que uma promessa tem que ter um compromisso, não é mesmo?

Sim. O Unicef lançou a campanha nesse momento de eleições no Brasil, e o nome dela é Mais que promessas. Nós colocamos propostas concretas, que entendemos que sejam primordiais que sejam fundamentais para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos em nível nacional e em nível também dos estados brasileiros.

A gente está falando aqui que há uma importância imensa para o próximo candidato, que vai ser eleito, ocupar a Presidência da República, mas nós não vamos excluir aqui a responsabilidade dos governadores, dos deputados que serão eleitos, dos senadores, não é mesmo?

É, o Unicef compilou esse documento e está no site do Unicef disponível para todos. Esse documento chamamos de "Mais que promessas, compromissos reais com a infância e a adolescência no Brasil". Entendemos que o Brasil ainda enfrenta uma desigualdade enorme, muitas crianças, muitos adolescentes ainda estão excluídos. É excluído da escola, excluído da comunidade, muitas vezes excluído da família. E as políticas públicas, apesar de terem avançado no Brasil nas últimas décadas, ainda muito precisa ser feito. Por isso essa ideia do mais que. Não é suficiente o que está sendo implementado em relação à política pública, ao orçamento público, mais que, precisamos de mais. Então, com essa ideia, com essa proposta, o Unicef traz uma agenda não só para os presidenciáveis ou os que estão na disputa dos governos estaduais, mas esse documento é para qualquer um ler e atuar. É para o ouvinte poder também se informar, ter dados concretos e ter propostas concretas para que o eleitor, o ouvinte, possa também provocar essa reflexão informada com os possíveis candidatos. Tanto do nível nacional, quanto também do nível estadual.

Uma das metas é superar a pobreza, e é muito mais do que melhorar a renda dessa família.

Nesse documento trazemos seis prioridades. A primeira prioridade é essa, em relação à pobreza. Pobreza não é só renda. Uma criança que more em uma casa, onde não tem saneamento básico, ou tem um adolescente que esteja fora da escola, ou até mesmo uma família que não tem acesso à informação, é uma família que é considerada também pobre. Não é só porque a sua renda possa estar abaixo de um determinado nível. A ausência desses direitos garantidos se configura pobreza. Pobreza multidimensional. No Brasil, de cada 10 crianças, seis são afetadas pela pobreza multidimensional. Por isso que nós colocamos aqui que superar a pobreza é mais do que melhorar a renda. Com relação às outras prioridades, nós também chamamos a atenção pensando "no mais que". Reduzir a violência é mais que segurança pública. É muito importante a segurança pública. É importante o policiamento, capacitar o atuante, mas não é suficiente. As políticas sociais são necessárias para realmente garantir a prevenção da violência. Uma outra prioridade muito importante, que o Unicef vem trabalhando nos últimos anos nos diferentes governos estaduais, municipais e federal é o acesso à escola. As crianças e adolescentes que estão fora da escola, isso precisa ser severamente combatido. Mas não é suficiente estar dentro da escola. Assegurar o direito à educação é mais que matricular na escola. É garantir uma educação de qualidade.

Ainda sobre educação, eu acompanhava recentemente uns dados que falam sobre a educação como um dos principais desafios dos presidenciáveis e colocava a situação, por exemplo, das creches no Brasil. Das crianças que têm direito a ter acesso a uma creche, a iniciar ali uma formação, só 32% têm conseguido no Brasil. A maioria, 70%, não têm acesso nem no começo da vida.

Os números realmente são terríveis, porque imagina só, atualmente no Brasil, 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes estão fora da escola. E desses que estão na escola, um pouco mais de 7 milhões crianças estão na escola, mas estão em defasagem, mais de dois anos. Ou seja, ela está atrasada na escola mais de dois anos. E isso nós sabemos que é um dos motivos da evasão escolar. Então, daqui a pouquinho, esses 7,2 milhões já não estarão mais na escola. É realmente um desafio grave e que necessariamente a resposta a esses desafios não podem ser respostas simplórias. A proposta do Unicef é não só dialogar com os candidatos, mas também prover informação qualificada para os eleitores conhecendo essas informações, não só os números, mas propostas. No documento, nós trazemos propostas. Seja propostas com relação ao investimento, políticas ou ações. Então, o eleitor comum terá essas informações e ele poderá cobrar, perguntar para o candidato à Presidência, ou ao candidato ao seu Estado, a senador ou até mesmo o governador, qual é a proposta por exemplo de redução de homicídios dos adolescentes.

Segurança é um problema nacional. Até então a gente assistia ao noticiário do Estado vizinho e hoje a gente compartilha dos mesmos dramas, de pessoas que são vítimas de bala perdida, arrombamentos, pessoas que não acreditam mais na eficiência do Estado para ter as suas garantias institucionais e muitas dessas apurações, envolvem o próprio adolescente. O adolescente que se envolveu com o tráfico, que descobriu ali uma oportunidade, e ele acaba sendo a própria vítima daquele negócio que ele acreditou. Então, a gente tem aqueles adolescentes que entram para o tráfico, que não estão na escola, e que acabam mortos pelo próprio tráfico dois, três anos depois. Não chegam nem a completar a maioridade.

O Brasil é o país que mais mata adolescente no mundo. Em números absolutos. Não existe nenhum outro país, mesmo que esteja em guerra, ou que tradicionalmente é violento, da América Latina, como Honduras e Guatemala. Não existe outro país que mais mata adolescentes no mundo. Trinta e um adolescentes são mortos por dia no país. Certamente, a resposta, de novo, não é uma resposta simplória. E, certamente, as políticas públicas sociais e econômicas são determinantes nessa tragédia. O menino que está fora da escola, nós sabemos, tem um risco muito maior de ser morto. O racismo também é visivelmente colocado quando se fala de homicídios de adolescentes no Brasil, porque sabemos que os meninos negros têm um risco muito maior também de serem assassinados. A educação é chave, mas também outras oportunidades. As oportunidades de aprendizagem para o emprego. Uma educação também de qualidade, mais focada para as necessidades da juventude de hoje em dia e das necessidades do país. É uma questão muito mais que vai além da segurança pública. Passando pela educação, pelos direitos humanos, pela saúde, e isso que nós esperamos que os candidatos possam compreender e nós esperamos também que os eleitores possam ter essas informações e propostas concretas. Nós sabemos que, no Brasil, a taxa de homicídio que é investigado e finalmente responsabilizado é baixíssima. Não chega nem a 10%. E sabemos que a impunidade é também um fator determinante para os homicídios. Nós queremos saber e esperamos que os eleitores façam essa cobrança, qual é o plano do candidato ao governo estadual ou ao governo federal para elucidar essa situação. Essa é uma proposta concreta. E nós temos uma plataforma que o Unicef coloca ao ar, para qualquer um acessar, que serve para que o eleitor possa entrar em contato direto com os candidatos à Presidência em cima desses temas que nós tratamos nesse documento. Com essa plataforma, os eleitores podem fazer perguntas diretas aos presidenciáveis, perguntas que dizem respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. São seis prioridades que nós tratamos, pobreza, violência, educação, saúde, nutrição e democracia.