Unesp determina quarentena de alunos e funcionários vindos do exterior

Universidade Estadual Paulista (Unesp) Crédito: Reprodução Google Maps

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) determinou hoje (12) que todos os seus alunos e funcionários provenientes do exterior deverão ficar afastados, por 14 dias, do ambiente universitário. As atividades administrativas e acadêmicas nas unidades, no entanto, serão mantidas. De acordo com a instituição, não há, até o momento, nenhuma pessoa com infecção confirmada de Covid-19 na universidade.

A Unesp definiu ainda que as pessoas com sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal, falta de ar ou febre, não deverão frequentar os recintos da universidade. Todas as reuniões presenciais devem ser evitadas, priorizando-se os encontros por sistemas de videoconferência e outras ferramentas para comunicação a distância, destacou em nota.

A instituição ainda determinou que os eventos da universidade na cidade de São Paulo deverão ser evitados nas próximas semanas, remarcados para outro município ou adiados.