Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Unesp determina quarentena de alunos e funcionários vindos do exterior
Medida preventiva

Unesp determina quarentena de alunos e funcionários vindos do exterior

De acordo com a instituição, não há, até o momento, nenhuma pessoa com infecção confirmada de Covid-19 na universidade

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:25
Universidade Estadual Paulista (Unesp) Crédito: Reprodução Google Maps
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) determinou hoje (12) que todos os seus alunos e funcionários provenientes do exterior deverão ficar afastados, por 14 dias, do ambiente universitário. As atividades administrativas e acadêmicas nas unidades, no entanto, serão mantidas. De acordo com a instituição, não há, até o momento, nenhuma pessoa com infecção confirmada de Covid-19 na universidade.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A Unesp definiu ainda que as pessoas com sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal, falta de ar ou febre, não deverão frequentar os recintos da universidade. Todas as reuniões presenciais devem ser evitadas, priorizando-se os encontros por sistemas de videoconferência e outras ferramentas para comunicação a distância, destacou em nota.
A instituição ainda determinou que os eventos da universidade na cidade de São Paulo deverão ser evitados nas próximas semanas, remarcados para outro município ou adiados.
Com informações Agência Brasil.

Veja Também

Programa Mais Médicos no ES vai receber 200 profissionais

Coronavírus: servidores da Assembleia do ES ficam de quarentena por precaução

Professores e alunos da Ufes em viagem para Europa farão quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados