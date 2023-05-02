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Residência de três pavimentos

Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em desabamento de casa no Rio

A morte foi confirmada pelo secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, Leandro Monteiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mai 2023 às 05:26

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 05:26

Uma casa de três pavimentos desabou no Complexo de Favelas do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 1º. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas.
A morte foi confirmada pelo secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, Leandro Monteiro. "Infelizmente tivemos um óbito, mas conseguimos retirar dos escombros cinco vítimas com vida", escreveu Monteiro no Twitter.
Desabamento matou uma pessoa e deixou outras cinco feridas no Rio de Janeiro
Desabamento matou uma pessoa e deixou outras cinco feridas no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
Bombeiros dos quartéis do Grajaú e de Vila Isabel, bairros próximos à comunidade da Cotia, uma das 11 que compõem o Complexo do Lins, foram acionados por volta das 19h50 desta segunda.
No local, os bombeiros encaminharam de imediato duas vítimas para o hospital. Uma terceira pessoa já havia sido socorrida. Outras duas seguiram soterradas, mas foram localizadas com vida poucas horas depois. A sexta pessoa foi encontrada já sem vida. Por volta das 22h30, o trabalho, que envolveu dezenas de homens e cães farejadores, foi encerrado.
Uma mulher e duas crianças foram levadas para o Hospital do Andaraí, na zona norte.
Parte da Estrada Grajaú-Jacarepaguá, via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio e corta a região do acidente, foi fechada para que a operação de resgate acontecesse. Ainda não estão claras as causas do desabamento.

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