'Uma faísca pode abalar a democracia', diz professor da USP

Cinco anos depois das jornadas de junho de 2013, o Brasil se vê diante de uma encruzilhada, a poucos meses das eleições de outubro: optar por um caminho de renovação do sistema político ou abraçar um discurso moralista de rejeição "a tudo e a todos". A opinião é do professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) Eugênio Bucci. A seguir, trechos da entrevista.