'Uma faísca pode abalar a democracia', diz professor da USP

Cinco anos depois das jornadas de junho de 2013, o Brasil se vê diante de uma encruzilhada, a poucos meses das eleições de outubro: optar por um caminho de renovação do sistema político ou abraçar um discurso moralista de rejeição "a tudo e a todos". A opinião é do professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) Eugênio Bucci. A seguir, trechos da entrevista.
Quais os principais efeitos das jornadas de junho hoje?
2013 fez explodir um grau de insatisfação generalizado que estava mais ou menos oculto. O que temos hoje guarda relações com isso, mas são relações indiretas. Há uma fúria, uma revolta, um ressentimento na sociedade brasileira.
Ódio dirigido aos partidos?