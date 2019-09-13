Um sexto das crianças em idade escolar não vão à aula, diz ONU

Crianças deixam de ir à escola para trabalhar e ajudar no sustento da família Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Cerca de 258 milhões de crianças e adolescentes de entre 6 e 17 anos em todo o mundo, um sexto do total, não frequentam a escola, segundo dados de 2018 publicados nesta sexta-feira (13) pela Organização das Nações Unidas (ONU)

Durante mais de uma década, o progresso na escolaridade foi "mínimo ou zero", explicou a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em comunicado, alertando que "se não forem tomadas medidas urgentes, 12 milhões de crianças nunca verão o interior de uma sala de aula".

Com esses dados - indicou a Unesco - será muito difícil alcançar uma educação inclusiva e de qualidade disponível para todos, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que a comunidade internacional acordou concretizar até 2030.

A diferença entre países ricos e pobres é evidente quando se observa que, enquanto nos primeiros 2% das crianças em idade escolar primária (entre 6 e 11 anos) não estão na escola, nos segundos são 19 por cento.

Essas diferenças são ainda maiores nos níveis superiores: em comparação com 8% dos jovens de 15 e 17 anos que não frequentam a escola nos países desenvolvidos, a proporção é de 61% nos países em desenvolvimento.

A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, explicou que as meninas "continuam a ser vítimas dos maiores obstáculos", uma vez que estima-se que haverá 9 milhões que nem sequer vão para o ensino primário, face a 3 milhões de rapazes.

Dessas 9 milhões de meninas não escolarizadas, 4 milhões vivem na África subsaariana, onde a situação é "ainda mais preocupante", assinalou Azoulay ao condiderar que é necessário fazer da educação de mulheres e meninas a "maior prioridade".