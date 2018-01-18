Ufes e Ifes antecipam inscrições

Crédito: Fernando Madeira

A partir da semana que vem, os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já poderão dar início à mais uma etapa em busca de uma vaga na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal (Ifes). Na próxima terça-feira (23) começam as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que serão encerradas às 23h59 do dia 26 (sexta-feira).

A decisão de antecipar o período de inscrições - que estava previsto para ocorrer entre os dias 29 de janeiro e 1 de fevereiro - foi anunciada nesta quinta-feira (18) pelo Ministério da Educação (MEC), atendendo à solicitação de professores e alunos. Diante da mudança, tanto Ufes quanto o Ifes, que realizariam suas pré-matrículas e matrículas de 5 a 7 de fevereiro, também deverão antecipá-las.

Para o coordenador do curso Pré-Enem do Lusíadas, Guilherme Vargas, a substituição das antigas provas discursivas do vestibular pelo Sisu não aumenta o grau de dificuldade de ingresso no ensino superior. Observamos que os pontos de corte quase não se alteraram entre 2016 e 2017. A Teoria de Resposta ao Item (metodologia que dá suporte à elaboração e à correção do Enem) equilibra isso, explica ele, que alerta: O importante é que o aluno esteja atento caso escolha uma universidade que adote peso nas notas para investir nas áreas nas quais foi melhor.

MUDANÇAS

Das 5.531 vagas que serão ofertadas pela Ufes em 2018, 4.960 serão através do Sisu. São 30 oportunidades a mais na comparação com 2017. As novas vagas serão para os cursos de Direito (10) e Engenharia de Produção (20).

Também haverá mudanças para os candidatos que se declararem pretos, pardos ou índios (PPI) para ingressar na Universidade. Eles só poderão se matricular após a aprovação da Comissão de Validação de Autodeclaração Étnico-Racial. Diferentemente do processo de 2017  em que a verificação foi feita no dia da matrícula e o resultado foi divulgado depois  agora, os futuros cotistas terão que apresentar uma foto e o documento de autodeclaração assinado antes da pré-matrícula.

ENTENDA

SISU





Vagas

A Ufes ofertou para o próximo ano 4.960 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

O que é

É um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. A inscrição, que não está aberta ainda, é feita pela internet

Outros cursos

Nove cursos não ofertarão vagas em 2018 pelo Sisu pois possuem outras formas de avaliação, além da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Reserva de vagas

Lei

A Lei nº12.711 de 29 de agosto de 2012 prevê reserva 50% de vagas para alunos de escola pública, nas seguintes modalidades

Modalidade 1

Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo

Modalidade 2

Com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo

Modalidade 3

Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independente da renda familiar

Modalidade 4

Candidatos que independente da renda familiar tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras

Deficientes físicos

Também entram na reserva de vagas deficientes físicos que estudaram ensino médio em escola pública e tenham alguma das seguintes situações:

Modalidade 1

Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo

Modalidade 2

Com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo

Modalidade 3

Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independente da renda familiar

Modalidade 4