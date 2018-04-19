UE proíbe importação de carne de frango de 20 frigoríficos do Brasil

Frango Crédito: Pixabay

A União Europeia (UE) decidiu, nesta quinta-feira (19), proibir a importação de carne de frango de 20 frigoríficos do Brasil, dos quais 12 plantas da BRF e outras oito de empresas diferentes.

Ao todo, foram atingidas diretamente nove companhias brasileiras, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Os nomes das oito empresas que, junto com a BRF, foram punidas com o embargo ainda não foram revelados pelos europeus.

Segundo a UE, a desabilitação de 20 frigoríficos brasileiros foi motivada por "deficiências detectadas no sistema brasileiro oficial de controle sanitário".

Na visão do governo brasileiro, porém, como todos os argumentos técnicos possíveis já foram apresentados aos europeus, não há interesse sanitário das autoridades do bloco, e sim comercial.

A medida entrará em vigor 15 dias depois de ser publicada oficialmente. Como o Ministério da Agricultura suspendeu, na terça-feira, o auto embargo das exportações do produto para a UE, existe a possibilidade de chegarem à região alguns carregamentos antes da vigência da proibição.