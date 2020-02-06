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Passava férias no Brasil

Turista lituano é agredido e morto em Paraty

Adam Zindul, de 37 anos estava dentro da residência localizada na Praia do Sono. Sua esposa, uma paulista de 35 anos, foi estuprada pelos criminosos

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:28
Segundo a Polícia Civil, Adam Zindul chegou ao Brasil em 28 de janeiro. Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Um turista lituano de 37 anos foi agredido e morto por criminosos que invadiram a casa onde ele passava férias com a mulher em Paraty, no litoral sul fluminense, na noite de quarta-feira (5). A mulher, uma paulistana de 35 anos com quem o lituano havia se casado recentemente, foi estuprada pelos criminosos e está internada em observação em um hospital de Paraty. Um suspeito foi detido, mas nega o crime.
Segundo a Polícia Civil, Adam Zindul chegou ao Brasil em 28 de janeiro. Ainda não se sabe se ele foi direto para Paraty ou se esteve antes em outro lugar. Zindul e a mulher alugaram uma casa na praia do Sono, uma área de difícil acesso a cerca de 40 quilômetros do centro de Paraty. O imóvel pertence a uma brasileira que mora no Canadá.
Conforme os investigadores, por volta das 22h30 de quarta-feira, a mulher de Zindul havia acabado de tomar banho e estendia a toalha no quintal da casa quando foi rendida pelos criminosos, que estavam armados com pelo menos uma faca. Eles renderam também o lituano e o mataram. A mulher foi estuprada e em seguida os criminosos fugiram.
A Polícia Militar foi acionada e os policiais precisaram pegar um barco e navegar por cerca de 15 minutos para chegar ao local - a outra forma de acesso é por trilhas em meio à mata. Quando os policiais chegaram, Zindul já estava morto, com a cabeça coberta por um pano e os braços e as pernas amarrados. Ele tinha várias marcas de ferimento pelo corpo, e a polícia suspeita que tenha sido vítima de pauladas. O corpo seria levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paraty logo após a perícia na cena do crime, que era realizada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 6.
A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. Ela está em observação, vai ser submetida a avaliação ginecológica e deve receber apoio psicológico.
A Polícia Civil afirma que há testemunhas do crime e deteve um rapaz de 35 anos, que já foi preso por tráfico de drogas e é suspeito de ter participado do crime. Ele nega.
"Nós temos um suspeito e estamos trabalhando para para formar a convicção das provas sobre esse elemento que nós estamos investigando. Nós temos testemunhas. Estamos ouvindo. Estamos reunindo também perícia técnica de local, perícia criminal e a perícia legista. A partir de toda a reunião desse quadro probatório, nós poderemos formar uma convicção sobre a autoria e a materialidade do fato. Foi um crime bárbaro e nós, graças a Deus, estamos conseguindo desvendar esse caso e efetuar a prisão do suposto autor desse crime", afirmou à TV Globo o delegado Marcelo Russo, da 167ª DP (Paraty), responsável pela investigação.

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