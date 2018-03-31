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Foi Meditar

Turista britânica é encontrada após 5 dias desaparecida no RS

Ela desapareceu quando saiu para caminhar em direção à mata e fazer meditação

Publicado em 31 de Março de 2018 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 12:39
Moradores de uma comunidade rural sustentável situada no município de Alpestre, na região norte do Rio Grande do Sul, localizaram no final da manhã desta sexta-feira (30) a turista inglesa Katherine Sarah Brewster, de 27 anos. A britânica havia desaparecido no último domingo (25) quando saiu para caminhar na mata e fazer meditação, prática habitual da naturista.
Katherine Sarah Brewster, de 27 anos, desapareceu no RS Crédito: Divulgação
De acordo com o delegado que investiga o caso, Ercílio Carletti, a turista está bem. "Katherine havia se isolado no meio do mato por decisão própria. Ela que pretendia ficar no acampamento improvisado durante três semanas para cumprir uma tal missão, pois ainda não está muito claro, explicou o policial.
Em depoimento à polícia gaúcha, a turista britânica afirmou que se abrigou durante estes cinco dias em uma cabana improvisada com folhas de bananeiras, em uma espécie de acampamento. Ela se alimentava de frutos, raízes entre outros alimentos da própria natureza. Parecia que já estava acostumada e não apresentava nenhum sinal de desidratação, disse o delegado Carletti.

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