Turista britânica é encontrada após 5 dias desaparecida no RS

Moradores de uma comunidade rural sustentável situada no município de Alpestre, na região norte do Rio Grande do Sul, localizaram no final da manhã desta sexta-feira (30) a turista inglesa Katherine Sarah Brewster, de 27 anos. A britânica havia desaparecido no último domingo (25) quando saiu para caminhar na mata e fazer meditação, prática habitual da naturista.

Katherine Sarah Brewster, de 27 anos, desapareceu no RS Crédito: Divulgação

De acordo com o delegado que investiga o caso, Ercílio Carletti, a turista está bem. "Katherine havia se isolado no meio do mato por decisão própria. Ela que pretendia ficar no acampamento improvisado durante três semanas para cumprir uma tal missão, pois ainda não está muito claro, explicou o policial.