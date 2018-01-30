Turista brasileiro em lua de mel morre ao cair em rio de Roma

O Rio Tibre, em Roma, próximo ao Castelo Sant'Angelo Crédito: Breno Salvador | Divulgação

Um turista brasileiro de 29 anos morreu na tarde do último domingo (28), em Roma, ao cair no rio Tibre. Segundo a imprensa local, ele teria caído acidentalmente de uma mureta na altura dos jardins do Castelo Sant'Angelo. O local é um dos pontos turísticos da cidade e fica a cerca de um quilômetro do Vaticano.

O Consulado-Geral do Brasil em Roma informou que o brasileiro viajava em lua de mel com a mulher. Eles estavam acompanhado de um casal de amigos. O local da queda, segundo o consulado, possui "altura considerável em relação ao rio".