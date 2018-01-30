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Caiu acidentalmente

Turista brasileiro em lua de mel morre ao cair em rio de Roma

O local é um dos pontos turísticos da cidade e fica a cerca de um quilômetro do Vaticano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 22:42

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 22:42

O Rio Tibre, em Roma, próximo ao Castelo Sant'Angelo Crédito: Breno Salvador | Divulgação
Um turista brasileiro de 29 anos morreu na tarde do último domingo (28), em Roma, ao cair no rio Tibre. Segundo a imprensa local, ele teria caído acidentalmente de uma mureta na altura dos jardins do Castelo Sant'Angelo. O local é um dos pontos turísticos da cidade e fica a cerca de um quilômetro do Vaticano.
O Consulado-Geral do Brasil em Roma informou que o brasileiro viajava em lua de mel com a mulher. Eles estavam acompanhado de um casal de amigos. O local da queda, segundo o consulado, possui "altura considerável em relação ao rio".
De acordo com o jornal "Le Repubblica", o brasileiro, que não teve nome divulgado, chegou a ser socorrido por policiais e levado ao hospital San Camilo ainda com vida, mas não resistiu. Já o "Il Messaggero" afirma que, segundo testemunhas do acidente, o jovem teria perdido o equilíbrio. O corpo do brasileiro foi levado ao instituto de medicina legal da Policlínica Gemelli, onde passará por autópsia.

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