Turista brasileiro em lua de mel morre ao cair em rio de Roma

Um turista brasileiro de 29 anos morreu na tarde do último domingo (28), em Roma, ao cair no rio Tibre. Segundo a imprensa local, ele teria caído acidentalmente de uma mureta na altura dos jardins do Castelo Sant'Angelo. O local é um dos pontos turísticos da cidade e fica a cerca de um quilômetro do Vaticano.
O Consulado-Geral do Brasil em Roma informou que o brasileiro viajava em lua de mel com a mulher. Eles estavam acompanhado de um casal de amigos. O local da queda, segundo o consulado, possui "altura considerável em relação ao rio".
De acordo com o jornal "Le Repubblica", o brasileiro, que não teve nome divulgado, chegou a ser socorrido por policiais e levado ao hospital San Camilo ainda com vida, mas não resistiu. Já o "Il Messaggero" afirma que, segundo testemunhas do acidente, o jovem teria perdido o equilíbrio. O corpo do brasileiro foi levado ao instituto de medicina legal da Policlínica Gemelli, onde passará por autópsia.